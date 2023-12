SPY ITALIA/ Roma anni 70, le operazioni del Mossad per combattere i nemici di Israele

Nel panorama degli affascinanti racconti di spionaggio del XX secolo, le operazioni clandestine del Mossad in Italia durante gli anni 70 emergono con una trama degna di un romanzo di Le Carré. Questa narrazione non solo getta luce su eventi storici cruciali, ma svela anche la complessità e l’ingegnosità delle operazioni di intelligence.

La base dei sabotatori del Mossad era strategicamente situata a Roma, in via Principe Amedeo, un luogo che si rivelò ideale per le loro operazioni. Questa zona, vicina alla Stazione Termini, era un crocevia di spie internazionali, dove agenti di diverse nazionalità si incrociavano senza destare sospetti. Il quadro era completato dalla presenza di palestinesi, arabi ed ebrei, che si sfidavano su suolo italiano in una lotta senza fine. Nel contesto di questa intricata rete di spionaggio, figure chiave emergono con storie avvincenti. Un esempio è quello di un agente del Mossad, la cui identità rimane avvolta nel mistero, noto per la sua abilità nel manipolare informazioni e mantenere incerta la sua reale lealtà. Altri protagonisti includono l’ammiraglio Maugeri e Ada Sereni, entrambi attivi nel tessere la complessa trama delle operazioni in Italia.

Le operazioni spaziavano dalla raccolta di informazioni alla pianificazione di azioni di sabotaggio, come quelle avvenute nei porti di Genova e Venezia. Gli agenti utilizzavano sofisticate tecniche di spionaggio e sabotaggio, impiegando mine anti-nave e altre tecnologie avanzate. L’azione si estendeva anche alla scena sociale romana, con agenti che frequentavano locali di lusso come l’Excelsior di via Veneto, dove si mescolavano con l’élite della città. In questo contesto, emerge la figura di Amnon Yona, a capo di una unità paramilitare ebraica, assieme a collaboratori come Dalia Katz e Yossele Dror. Quest’ultimo, in particolare, giocò un ruolo cruciale nel reclutamento e nell’addestramento degli agenti, facendo uso di risorse e connessioni locali per rafforzare le operazioni del Mossad in Italia. Le tensioni geopolitiche del periodo post-Seconda guerra mondiale fornivano il contesto per queste intricate operazioni di spionaggio, con il Medio Oriente come epicentro delle rivalità internazionali.

Le attività di sabotaggio condotte dagli agenti israeliani in Italia negli anni 70, sono esempi classici di operazioni di intelligence complesse e sofisticate. Queste azioni erano parte di una strategia più ampia, mirata a contrastare minacce specifiche e influenzare gli equilibri geopolitici dell’epoca. Ma vediamo di entrare nel dettaglio di alcuni aspetti specifici delle operazioni condotte dal Mossad in Italia e dei personaggi che hanno consentito la realizzazione di queste operazioni clandestine.

La loro base operativa, come si è detto, era a Roma in via Principe Amedeo. Questa posizione, vicina alla Stazione Termini, era strategica per la facilità di movimento e l’anonimato offerto dall’alta densità di passanti e viaggiatori. Sotto il profilo dei sabotaggi vi era quello delle imbarcazioni e in particolare attività di sabotaggio associate a gruppi palestinesi o ad azioni ostili a Israele. Queste operazioni includevano l’uso di mine anti-nave e altre tecnologie per danneggiare o affondare le imbarcazioni nei porti italiani come Genova e Venezia. Ma per realizzare queste operazioni di sabotaggio gli agenti israeliani impiegavano strumenti sofisticati. Questo includeva ordigni esplosivi avanzati, timer per detonazioni programmabili, e strumentazione subacquea per operazioni sotto la linea di galleggiamento delle navi. Affinché queste operazioni clandestine potessero raggiungere il loro obiettivo era necessario che fossero supportate da una rete di collaboratori locali, che includeva ex combattenti e specialisti in varie discipline. Queste collaborazioni permettevano agli agenti israeliani di ottenere risorse, informazioni e appoggio logistico. Naturalmente la realizzazione di queste operazioni richiedeva un elevato addestramento e un reclutamento mirato. Figure come Yossele Dror erano centrali nel reclutare e addestrare nuovi agenti per queste operazioni. L’addestramento includeva tecniche di sabotaggio, l’uso di esplosivi e strategie di spionaggio. Un’altra caratteristica di grande rilevanza relativa le operazioni clandestine era l’alto livello di segretezza: gli agenti operavano sotto copertura, spesso con false identità, per evitare il rilevamento e garantire il successo delle loro missioni.

Quali erano in definitiva gli scopi che si proponevano queste operazioni distinte? In primo luogo non erano solo tattiche di interruzione diretta contro obiettivi specifici, ma servivano anche come strumenti per influenzare l’equilibrio geopolitico nella regione. Rappresentavano un tentativo di Israele di contenere le attività dei gruppi palestinesi e di altri nemici regionali in un periodo di grande tensione nel Medio Oriente. In secondo luogo queste operazioni erano sovente una risposta diretta a minacce percepite contro Israele o i suoi cittadini, sia in termini di attacchi terroristici che di altre forme di aggressione.

Una delle figure chiave – cui abbiamo fugacemente fatto cenno – delle operazioni clandestine israeliane in Italia fu certamente Amnon Yona. La sua vita e le sue azioni offrono uno sguardo affascinante sull’epoca e sulle complessità delle operazioni di intelligence internazionale. Amnon Yona era a capo di una unità paramilitare ebraica con il compito specifico di colpire il nemico in Europa. La sua posizione di leadership suggerisce un’alta competenza in operazioni di intelligence e in tattiche militari. Ma Yona era attivamente coinvolto nel reclutamento e nell’addestramento di agenti per le operazioni di sabotaggio. Questo includeva la selezione di personale con specifiche competenze e la loro preparazione per missioni complesse. Infatti sotto la sua guida, l’unità fu impegnata in operazioni di sabotaggio, che includevano il danneggiamento di navi e altre attività mirate a ostacolare gli avversari di Israele. Ma Yona doveva gestire anche le risorse per le operazioni, inclusi l’approvvigionamento di materiali, come gli esplosivi, e la coordinazione logistica delle missioni.

Alla luce di quanto è stato possibile ricostruire a posteriori sulle attività poste in essere da Yona possiamo formulare due riflessioni di grande rilevanza: in prima battuta la sua attività nel nostro Paese implicava indubbiamente una conoscenza approfondita del contesto internazionale e delle dinamiche geopolitiche, specialmente in relazione al conflitto arabo-israeliano e alla Guerra Fredda. In secondo luogo le operazioni clandestine attuate da Yona riflettevano una comprensione strategica delle tattiche di guerriglia e di sabotaggio, nonché della psicologia della guerra e dell’inganno. Le sue azioni hanno avuto un impatto significativo sugli eventi del periodo, influenzando non solo la sicurezza di Israele ma anche le dinamiche più ampie del Medio Oriente.

