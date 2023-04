SPY NOMINE/ Se la casella di Enel fa traballare il Governo

A due giorni dal D-day, previsto per venerdì 7 aprile, la scure di Cassese si abbatte su Donnarumma. Il collegio sindacale di Enel, dopo le indiscrezioni apparse sui giornali, ha chiesto al professor Sabino un parere sulla candidabilità come Amministratore delegato di Enel per chi ha ricoperto il medesimo ruolo in Terna e Cassese non ha avuto dubbi: non si può fare.

Il parere è stato inviato al Mef, azionista di riferimento di Enel, che l’ha reso noto alla presidente Meloni, vera sponsor di Donnarumma. Così, per la società elettrica diventa sempre più complicato trovare un successore dopo Francesco Starace, che sembra indisponibile a un quarto mandato. Già contro Donnarumma si erano schierati gli investitori finanziari, ora anche questo parere rende molto complicato alla presidente del Consiglio insistere su un nome che nemmeno il Mef vorrebbe, perché in Enel ci vorrebbe un Ceo con un profilo molto più internazionale.

Così, a pochi giorni dalla scadenza dei 25 giorni antecedenti all’assemblea del 10 maggio prossimo, la casella di Enel sembra quella più complicata da riempire. La Meloni potrebbe insistere su Donnarumma, ma rischierebbe ricorsi e comunque il mercato è importante per una società che ha l’80% di investitori istituzionali. La zarina avrebbe anche accettato di bere l’amaro calice della presidenza a Paolo Scaroni, molto sponsorizzato da Silvio Berlusconi è molto inviso agli americani, ma è probabile che Giorgetti farà barriera.

I cacciatori di teste di Key2People, guidati da Cristina Calabrese, nei prossimi giorni produrranno al Mef una short list, che secondo indiscrezioni dovrebbe comprendere il Ceo di FS con un passato in Enel Luigi Ferraris, Paolo Gallo, Amministratore delegato di Italgas, e il presidente di A2A Marco Patuano. Tutti nomi spendibili per il ruolo, in particolare il primo e il terzo perché hanno avuto una grande esperienza – con Enel e con Tim – in America Latina, mercato importantissimo per Enel. Su Patuano potrebbe pesare in negativo la nomina in A2A fatta dal sindaco piddino di Brescia, Emilio Del Bono, ma in realtà l’ex Ceo di Tim vanta una militanza giovanile nella destra, e d’altronde Donnarumma deve la sua nomina in Terna ai 5 Stelle.

Nello stallo, alla fine potrebbe rispuntare il vero candidato di Matteo Salvini, quel Flavio Cattaneo che ha solo fatto finta di chiamarsi fuori, ma che invece sarebbe felicissimo di tornare in pista. Anche per lui, tuttavia, potrebbe arrivare la scure del professor Cassese, essendo stato in passato Ceo di Terna. Un rebus quasi impossibile da risolvere, su cui rischia di traballare anche il Governo.

Anche perché, se non si trova un candidato credibile, non si esclude che la lista del MEF possa andare sotto in assemblea, e allora è possibile che Giorgetti sia costretto a tornare da Starace e chiedergli di cambiare idea…

