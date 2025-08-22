Ieri i carabinieri hanno arrestato a Rimini Serhiy K., uno degli esecutori dell’attacco strategico al gasdotto Nord Stream nel 2022

Ricordate il sabotaggio del 26 settembre 2022 ai gasdotti Nord Stream che correvano sotto il Mar Baltico per trasportare il gas russo verso l’Europa occidentale prima del conflitto ucraino?

C’è ora una notizia clamorosa: la procura federale tedesca ha annunciato che la polizia italiana ha arrestato un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio, si tratterebbe secondo la Bild di Serhiy K. , agente ucraino che si trovava a bordo dello yacht “Andromeda” utilizzato dai sabotatori.

Per l’operazione sarebbe stato infatti utilizzato uno yacht partito da Rostock e noleggiato con documenti falsi tramite intermediari di una società tedesca. L’indagato è accusato di concorso in esplosione, sabotaggio contro l’ordinamento costituzionale e distruzione di infrastrutture. Dopo l’estradizione in Germania, sarà interrogato dal giudice istruttore federale.

Il 49enne è stato individuato grazie al sistema “Alert alloggiati” della Polizia di Stato in una struttura di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia. L’arresto, il primo in relazione a questo caso, è stato eseguito dai carabinieri di Misano Adriatico sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte federale di Giustizia tedesca il 18 agosto. L’operazione, avvenuta nella notte del 21 agosto, è stata eseguita in stretta collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

Stando a quanto riportato dalla Bild, si presume che il 49enne facesse parte del gruppo di sabotatori ucraini che avrebbe piazzato esplosivi sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 vicino all’isola danese di Bornholm nel Mar Baltico provocando gravi danni alle condotte. Le autorità danesi rivelarono il danneggiamento con esplosivo sottomarino dell’infrastruttura, piena di gas ma non funzionante al momento dell’attacco a seguito di alcune delle prime sanzioni adottate contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina.

Le esplosioni, violentissime, furono avvertite anche dai sismografi e paragonabili ad un terremoto sottomarino di potenza pari a 2,1 gradi della scala Richter e l’attentato fu considerato il più importante ad una infrastruttura europea degli ultimi decenni.

I gasdotti Nord Stream sotto il Mar Baltico furono costruiti per trasportare il gas russo in Germania e rappresentavano di fatto la più importante linea di trasporto di gas dalla Russia verso l’Europa Occidentale.

Dopo l’inizio della guerra contro l’Ucraina, la Germania smise di accettare forniture russe e per questo al momento del loro danneggiamento erano parzialmente scarichi, anche se l’esplosione causò comunque un grave danno ambientale.

Secondo la Procura Federale, Serhiy K. sarebbe uno dei coordinatori dell’operazione di sabotaggio. Il gruppo sarebbe partito da Rostock a bordo del natante Andromeda per raggiungere il luogo dell’attacco.

Fin qui le notizie di cronaca, ma si apre ora un vero giallo sui mandanti del sabotaggio che a questo punto, con ogni probabilità, fanno capo ai vertici ucraini che invece hanno sempre negato ogni responsabilità.

Le indagini erano state avviate disgiuntamente da Svezia, Danimarca e Germania. Le autorità giudiziarie dei primi due Paesi le hanno abbandonate archiviando l’inchiesta nel febbraio dell’anno scorso, mentre quelle tedesche le hanno proseguite, scoprendo residui di esplosivo ad alto potenziale a bordo dell’Andromeda e su beni personali di alcuni ricercati tra cui la persona arrestata a Misano Adriatico.

Va detto che la pista ucraina era già stata indicata e seguita da alcune fonti di stampa come il Washington Post e der Spiegel, mentre altre fonti – come l’inglese Guardian – insistevano su presunte responsabilità russe. Si parlò anche di un coinvolgimento dei servizi segreti americani, ipotesi sempre smentita dalle autorità USA, mentre pare che l’attentato fosse stato preannunciando dal servizio segreto militare olandese MIVD che lo avrebbe segnalato alle autorità dei paesi interessati.

Sta di fatto più volte si è accennato sulla stampa ad un coinvolgimento del colonnello Roman Cervinsky dei servizi segreti ucraini, che – secondo der Spiegel – è attualmente ricercato in Germania, ma sarebbe fuggito via Polonia rientrando precipitosamente in Ucraina per sfuggire all’arresto a bordo di un veicolo diplomatico

Vedremo gli sviluppi. Certo il danneggiamento dei gasdotti baltici (che in questi mesi non sono stati riparati e sono fermi per la guerra) ha creato una situazione per la quale – se anche scoppiasse la pace – l’Europa occidentale ed in particolare la Germania non potranno comunque rifornirsi di gas direttamente dalla Russia, dovendo forzatamente passare per le forniture dall’Ucraina o dagli altri gasdotti più meridionali.

Certo sarebbe molto grave ed imbarazzante se Kiev avesse scientemente sabotato gli impianti danneggiando potenzialmente gli alleati che la stanno appoggiando: una mancanza totale di trasparenza e lealtà a livello internazionale che – anche se l’episodio fosse minimizzato per non creare un clima di tensione – potrebbe avere ripercussioni non da poco anche in futuro.

