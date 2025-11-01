Olanda: il partito anti islamico di Wilders perde le elezioni. L’esecutivo tocca a D66 (liberali di sinistra). Ma resta forte il gap tra elettori e politica

Nelle elezioni per la Camera dei deputati (Tweede Kamer) tenutesi nei Paesi Bassi, il partito anti-islamico PVV (Geert Wilders) ha subito una forte sconfitta, anche se in assoluto con un risultato non lontano dai liberali di sinistra del D66 (Rob Jetten).

Il partito centrista NSC (Pieter Omtzigt), che nel 2023 era entrato dal nulla in parlamento con 20 seggi su 150, è stato spazzato via, come previsto. Questo nuovo partito, nato dalla fusione tra GroenLinks e PvdA (verdi e laburisti), ha perso complessivamente 5 seggi, anziché guadagnarne.

MES, LAGARDE, UCRAINA/ "L'Italia dica no alla brutta tentazione di usarlo come arma negoziale"

Il partito liberale di destra, VVD (Dilan Yesilgoz), ha perso meno del previsto. Il partito cristiano-democratico CDA è tornato, passando dai 5 seggi del 2023 a 18 oggi.

Fino agli anni 90, la politica olandese seguì il “modello polder”: i partiti che rappresentavano i propri elettori, gruppi stabili, convenivano in parlamento su politiche accettabili per tutti. Ma dall’inizio di questo secolo una parte consistente della popolazione non si sente più rappresentata dai partiti tradizionali e lo esprime attraverso un voto di protesta, prima su Pim Fortuyn, poi sul PVV, FvD, JA21 e BBB, e nel 2023 – gli elettori moderati – sul NSC.

MENO SOLDATI USA IN EST EUROPA/ i numeri che mandano in tilt il "riarmo" di Bruxelles

Questa situazione sembra aver origine negli anni Novanta, quando l’allora socialista PvdA abbandonò la propria ideologia e divenne economicamente liberale e di destra. Era il periodo dei primi “gabinetti viola” (1994-2002), ovvero governi di coalizione tra il VVD, il PvdA e il partito liberal-sinistra D66, con l’esclusione esplicita del partito cristiano-democratico CDA, che (insieme al suo predecessore, il cattolico KVP) era stato al governo ininterrottamente dal 1918.

Il D66 era nato nel 1966, proprio come un partito di centro alternativo al KVP. Soprattutto su temi “tipicamente” cristiani, come la legislazione etica e la libertà di educazione, il D66 si è sempre opposto al KVP e, successivamente, al CDA. L’eutanasia, le nozze gay e l’abolizione dell’educazione paritaria sovvenzionata sono sempre stati punti chiave del suo programma. D66 è diventato popolare grazie al suo impegno a favore di un referendum, ma quando è entrato a far parte del governo nel 2018, ha votato contro il primo referendum consultivo che i Paesi Bassi avrebbero mai conosciuto.

Lagarde elogia il Governo: “colpita da gestione finanze e sviluppo Italia”/ “MES non approvato è un problema”

Quando, negli anni 90, il PvdA virò a destra sul piano economico, gran parte dei suoi elettori tradizionali (la “classe operaia”) iniziò ad allontanarsi. Alla fine di quel decennio lo scienziato e scrittore Pim Fortuyn iniziò a dare voce a un crescente malcontento e a incanalarlo in un nuovo movimento politico. Nei suoi libri De puinhopen van Paars (“Le macerie dei governi viola”) e De verweesde samenleving (“La società orfana”) sottolineava il vuoto culturale lasciato dai governi “viola”, orientati soprattutto all’economia; ma fu anche il primo a definire la minoranza islamica ormai consolidata come “quinta colonna”.

Il 6 maggio 2002, poco prima delle elezioni, Fortuyn fu assassinato da un attivista di sinistra. Il suo partito morì presto a causa di conflitti interni. Nel 2004 Geert Wilders si separò dal VVD e fondò un proprio partito, basato sul crescente malcontento sociale, che egli attribuiva principalmente all’immigrazione islamica.

Il suo PVV ottenne 9 seggi nel 2006 e 24 nel 2010. Nel 2019 ha affrontato la concorrenza del FvD, il Forum per la Democrazia, un movimento intellettuale di destra guidato dal filosofo Thierry Baudet. Nel 2020 JA21 si è separato dal FvD per posizionarsi ideologicamente tra il FvD e il PVV. Di conseguenza, ora ci sono tre partiti di “estrema” destra.

Un malcontento ampiamente condiviso, che sembra banale ma continua a gravare sulla società olandese e, perciò, va conosciuto, è l’esito della “guerra contro Zwarte Piet”, tra il 2013 e il 2020.

Zwarte Piet è un personaggio della popolarissima festa folcloristica di Sinterklaas, celebrata ogni anno alla vigilia del 5 dicembre. Si tratta di una festa con una storia complessa che risale al paganesimo precristiano, celebrata nei giorni bui intorno al solstizio d’inverno, attorno a una divinità bianca, circondata da diavoli neri, che hanno un ruolo nella semina dei nuovi raccolti. La Chiesa ha cristianizzato la festa e l’ha fatta coincidere con quella di San Nicola, pur mantenendo molti dei suoi simboli originali. La festa è ancora celebrata in tanti posti (Paesi Bassi, Belgio, Austria, villaggi di montagna svizzeri, Alto Adige e, in una variante non cristianizzata, in Iran).

Nel 2013 un gruppo di attivisti marginali ha iniziato a identificare Zwarte Piet con il “blackface” americano, un modo ottocentesco di deridere gli schiavi neri sul palcoscenico. In breve tempo, la politica è passata dal “si tratta di una festa popolare, non è di nostra competenza” al divieto della figura di Zwarte Piet (quasi ovunque nel 2020).

Molte persone sono rimaste ferite dal fatto che un elemento essenziale di una festa popolare e familiare, che univa il Paese (San Nicola era sopravvissuto persino alla Riforma ed era/è celebrato in tutti i Paesi Bassi), fosse stato vietato dalla politica. Zwarte Piet è diventato un simbolo dell’élite che vuole privare il popolo della sua cultura e dei suoi valori il più possibile. Il PVV, il FvD, il JA21 e anche il partito contadino BBB – che dal 2019 si è opposto alla forte riduzione imposta all’agricoltura e all’allevamento – sono fortemente favorevoli al mantenimento di Zwarte Piet.

Il PVV ha partecipato due volte al governo e, in entrambi i casi, ha fatto cadere l’esecutivo (anche quest’estate), per cui è stato punito dagli elettori, ma è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo, nonostante la concorrenza che, nel corso degli anni, ha ricevuto. Curiosamente, il partito di Wilders è molto popolare anche tra gli immigrati, inclusi quelli musulmani.

Le elezioni del 2023 hanno visto la nascita di un nuovo partito, questa volta in grado di attrarre gli elettori “orfani” del centro con un programma di buon governo di stampo cristiano-democratico. L’economista Pieter Omtzigt, enormemente popolare, ha quasi svuotato il CDA. Tuttavia, dopo che un esaurimento nervoso lo ha costretto ad abbandonare la politica, il suo partito è crollato e ieri non ha mantenuto nemmeno uno dei 20 seggi.

Mentre il VVD ha perso appeal partecipando all’impopolare governo Schoof (2023-2025) e il PvdA è diventato ideologicamente poco chiaro alleandosi con GroenLinks, il D66, rimasto indenne perché non faceva parte del governo, senza apparenti connotazioni ideologiche come il CDA e il GroenLinks-PvdA, e col vago slogan alla Obama “Si può fare!”, è riuscito ad attirare voti. Probabilmente anche una parte dell’elettorato NSC. Il resto dell’NSC è tornato al CDA.

Nelle ultime settimane il D66 è riuscito, con l’aiuto dei media, che tradizionalmente nutrono molta simpatia per questo partito, a presentarsi come di centro, anzi, leggermente di destra, un’alternativa ragionevole per NSC e VVD. Ha persino dichiarato di voler governare con il CDA (mentre in passato il D66 si era sempre fortemente schierato a favore di governi “viola” – cioè senza i cristiano-democratici).

Cosa può succedere con questi risultati? Anche se il PVV è sempre un partito molto consistente, troppi partiti (tra cui CDA e VVD) hanno dichiarato di non voler governare con esso, quindi non potrà far parte di un nuovo governo. Probabilmente sarà il D66 ad avere l’iniziativa. Esso preferisce un governo di centro (D66-CDA-VVD-PvdA), ma è possibile anche un governo di destra (D66-VVD-CDA-JA21, con forse i calvinisti teocratici dello SGP, i calvinisti di sinistra della CU, o il BBB).

Possibile è anche un governo di sinistra, ma solo con tutta una serie di minuscoli partiti più il CDA. Il CDA sarà sempre necessario per formare un governo.

Al governo, D66 (e il VVD, che ha alte probabilità di farne parte) cercherà di limitare la libertà di educazione e di imporre una legislazione “etica” contraria alla tradizione cristiana. Il CDA cercherà di frenare queste tendenze. Molta attenzione e numerosi fondi saranno destinati a temi condivisi come la difesa, il clima e la transizione energetica.

Ciò non risolverà il malcontento della popolazione (la “società orfana”) né il divario tra gli elettori e la politica. Per gran parte della società, è proprio il D66 a rappresentare l’élite ideologica distaccata dal popolo. Finora, il D66 ha perso anche molti dei propri elettori ogni volta che è entrato a far parte di un governo.

Il fatto che una parte consistente della popolazione si sia “allontanata” dalla politica non potrà essere risolto dalla politica stessa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI