Schlein sente vacillare la sua posizione nel Pd e si rivolge ai capibastone da cui voleva prendere le distanze. Ecco il suo piano

“C’è bisogno di una svolta oppure il partito muore. Niente più spartizione a tavolino dei ruoli dirigenti. Lo sapremo fare nella misura in cui noi sapremo stare uniti. Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare: non vogliamo più vedere stranezze nei tesseramenti, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. È una sfida che dobbiamo affrontare insieme, perché ne va della credibilità del Pd, e su questo non sono disposta a cedere di un millimetro”.

Queste le parole, forse poco profetiche, dette da Elly Schlein all’assemblea del partito, il 12 marzo 2023, appena eletta segretaria. A distanza di due anni, la realtà è diametralmente opposta, dal momento che ora proprio i cacicchi tanto detestati dalla segretaria sono diventati per lei un baluardo per difendersi dagli innumerevoli attacchi interni.

Antonio Decaro in Puglia, Eugenio Giani in Toscana e soprattutto Vincenzo De Luca in Campania, sono diventati paradossalmente un asso nella manica per la segretaria Schlein. In un partito così diviso la segretaria ha evidentemente pensato che occorreva fare un patto con chi a livello locale porta voti e consenso.

Ma è naturale che tutto ciò possa creare ulteriori mal di pancia e malumori, all’interno del partito, per quella che appare a tutti gli effetti una giravolta a 360 gradi. “In Campania l’inciucio tra Schlein e De Luca permette al secondo di mantenere il comando in Regione, di assicurare la successione con l’indicazione del nome del figlio (manco nel medioevo!) e fa di Roberto Fico una foglia di fico il cui compito è occultare questo sistema di potere”, dice un dirigente del Nazareno.

Anche Giuseppe Conte, ormai dichiaratamente un rivale per la premiership della coalizione, un anno fa aveva invitato caldamente la segretaria a liberarsi dei capicorrente regionali. Ma si trattava di un periodo ancora lontano dalle regionali, un tempo in cui il M5s era all’opposizione del re dei capibastone, Vincenzo de Luca in Campania.

Troppo facile adesso pensare che Conte, un vero volpone della politica, immaginasse che alla fine a salvare la Schlein potessero essere proprio i ras locali del partito, quelli che portano i voti e che possono decidere anche le sorti di un segretario nazionale.

La segretaria, raccontano chi gli sta vicino, ormai da tempo soffre la sindrome dell’accerchiamento, dove si gira trova nemici o comunque gente pronta a criticarla su questa o quella decisione che assume. Ultimo esempio, in ordine di tempo, la sua uscita, un po’ scomposta sia nella tempistica che nella forma (ma il personaggio è fatto così) sulla proposta di una patrimoniale a livello europeo.

Apriti cielo (il primo a prenderne le distanze è stato ancora una volta Conte, e come poteva essere altrimenti?), ma anche tra i riformisti hanno certamente storto il naso di fronte a quella che appare come l’ennesimo spostamento del baricentro del partito verso posizioni massimaliste alla Landini.

“È chiaramente in confusione la segretaria, mi ricorda da vicino gli ultimi mesi da segretario di Nicola Zingaretti, quando dovette subire un vero stillicidio delle correnti interne del partito e di alcuni grandi big, proprio come sta accadendo in misura diversa adesso alla segretaria Schlein. Credo che alla fine l’esito potrebbe essere identico” dice un senatore del Pd di lunghissimo corso.

Sarebbe la maledizione dei segretari del Pd, che da Veltroni in poi sono stati logorati da mesi di dissidi e battaglie interne. Ma ora la Schlein, dopo avere subito attacchi a non finire, avrebbe deciso di partire al contrattacco e starebbe appunto preparando le contromosse, che partono dalla ricerca del sostegno di alcuni ras locali, come Vincenzo De Luca (il figlio Piero è diventato segretario del potente partito campano) o Decaro, che forse puntava a sostituirla ma che poi ha preferito accomodarsi (con ogni probabilità) sulla comoda poltrona di presidente della sua amata Puglia. E poi c’è il toscano Giani che lei avrebbe voluto sostituire fino all’ultimo, ma poi la rivolta dei sindaci locali e i consigli di Igor Taruffi e Marco Furfaro l’hanno convinta a cedere.

Ora però, sistemata la pratica regionali (che lei sognava di stravincere e invece se va bene dovrà accontentarsi di un pareggio) secondo alcuni rumors che circolano tra i corridoi del Nazareno, ci sarebbe la possibilità che sia proprio la segretaria a convocare il congresso. Per affrontare a muso chi la contesta e vedere come va a finire nella conta interna.

Un azzardo forse, secondo qualcuno, ma forse l’unica via per blindare la sua corsa verso la premiership contrastando Silvia Salis ma anche Conte. Ed è proprio in quest’ottica, forse, che si inseriscono le nuove “alleanze” con i ras locali del partito.

Anche perché dopo la recente riunione dei riformisti a Milano, a fine mese arriva un altro appuntamento da circoletto rosso. Dario Franceschini, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza si riuniscono a Montepulciano (ci sarà anche Elly) sulla carta per rafforzare la loro “pupilla”, dagli ultimi tre big che ancora (forse) le sono rimasti fedeli. Ma come si dice in questi casi, dagli amici mi guardi Iddio ché dai nemici mi guardo io.

