“Cerco un centro di gravità permanente”, cantava Franco Battiato. E il Pd targato Schlein proprio non riesce a trovarlo. A due anni esatti dall’elezione alla segreteria gli sconti sono finiti, e il partito ribolle di fronte alla totale assenza di una linea politica. La direzione di questa settimana ne ha dato la conferma, qualora ce ne fosse bisogno. La relazione della segretaria è stata approvata all’unanimità, perché talmente generica da potere essere digerita praticamente da tutti.

Schlein ha pattinato sulle uova su tutti i temi, interni ed internazionali. Ha evitato di prendere una posizione aperta sul referendum per l’abolizione del Jobs Act, così come nella tenzone fra Trump e il resto dell’Occidente. Nel primo caso perché sotto lo stesso tetto convivono i nipotini di Landini (che con la CGIL ha promosso la consultazione), e gli orfani di Renzi, perché quella legge è targata Pd, anche se di un’altra era geologica. Una divisione tale per cui l’unica posizione possibile è la libertà di coscienza.

Nel secondo caso la sua posizione è stata riassunta in una frase che ha fatto molto discutere: “Non siamo con Trump e il suo finto pacifismo, non siamo con l’Europa per proseguire la guerra, siamo per l’Europa per costruire la pace giusta”. Ma oggi l’Europa, a cominciare da Tusk e Sánchez (con l’aggiunta dell’inglese Starmer) e di Macron, sta con Kiev senza se e senza ma.

Il tema internazionale spacca il Pd e spacca l’opposizione nel suo complesso, con Conte tornato a strizzare l’occhio al Cremlino. E la segretaria farebbe meglio a non sottovalutare il lavorio che si sta svolgendo alle sue spalle. È in corso da mesi, ma è diventato chiaro a tutti a fine gennaio, quando è riapparso sulla scena Dario Franceschini. Dire che per l’opposizione è opportuno marciare divisi per puntare uniti al governo è suonato come una campana a morto per ogni velleità della segretaria di sentirsi la candidata naturale a sfidare Giorgia Meloni alle elezioni, quando saranno. Il non detto, infatti, era che all’opposizione sarà necessario un federatore che non sia uno dei leader di partito.

Per gran parte degli osservatori si trattava del segnale che non solo alla Schlein era preclusa la via verso Palazzo Chigi, ma che la sua stessa leadership era entrata in discussione. I fermenti sono a sinistra (area Landini, appunto), ma soprattutto al centro. L’operazione intorno all’ex direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini stenta a decollare, ma è l’emblema dell’inquietudine del mondo cattolico. Con Franceschini, il grande manovratore, sullo sfondo.

E visto che gli equilibri interni sono sempre stati influenzati dall’ex ministro ferrarese in maniera determinante per gli ultimi 15 anni, potrebbe essere sempre lui a innescare un ulteriore cambiamento, senza dimenticare Goffredo Bettini, segnalato negli ultimi giorni guarda caso proprio in dialogo con l’area cattolica.

In che direzione si possa andare non è facile dirlo oggi, né fare ipotesi su leadership future alternative alla Schlein. I nomi possibili sono sempre gli stessi: Bonaccini o Gentiloni in testa. Ma naturalmente una novità avrebbe molto più appeal.

Di tutto questo Elly Schlein è sicuramente informata, ma sembra non preoccuparsene più di tanto. L’aver recuperato un po’ di consenso (più o meno il 22%, rispetto al 19% scarso delle politiche del 2022) la mette in una condizione di relativa tranquillità. Ma si accompagna a una sostanziale irrilevanza sul piano politico, con il centrodestra che appare oggi elettoralmente irraggiungibile e un’opposizione talmente divisa da sembrare difficilmente sommabile per sfidare Meloni con qualche chance di vittoria.

Se non si sbrigherà a dare un’anima al suo Pd, a definirne una politica economica e una politica estera degne di questo nome, prima o poi i nodi non potranno che venire al pettine: con Landini o con chi produce? Con Kiev sì, o no? Con il ricambio generazionale o con i cacicchi (De Luca ed Emiliano)? Con il Papa anche nella difesa dei valori della famiglia e della vita, oppure no? Tante domande, tante questioni aperte per un Pd che appare oggi un partito in cerca d’autore.

