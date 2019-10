SPY STORIES/ Auto-delega ai servizi, l’intrallazzo di Conte mina il governo

Quando Giuseppe Conte si è riservato personalmente – per la prima volta – la delega ai servizi di sicurezza nel giugno 2018 nessun “alert” è scattato presso gli osservatori, anzi: la cosa è parsa in qualche modo scontata; forse per alcuni addirittura raccomandabile. Il pur sconosciuto premier dell’inedita maggioranza gialloverde, ha recitato fin dapprincipio non solo come mediatore fra i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma anche come figura di garanzia istituzionale: soprattutto verso il Quirinale. Pochi, allora, hanno prestato attenzione al fatto che una delega delicatissima, sempre affidata per legge a un sottosegretario alla Presidenza, sia stata mantenuta direttamente dal premier, addirittura attraverso una crisi di governo.

La legge che nel 2007 ha riformato la governance politica dei servizi d’intelligence ha istituito un’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. La “delega”, per definizione, è attribuita dal Presidente del Consiglio a un sottosegretario alla Presidenza o a un ministro senza portafoglio. In concreto i governi che si sono succeduti hanno sempre seguito la prima strada. Quindi la delega è stata via via tenuta da: Gianni Letta (Berlusconi-4); Gianni De Gennaro (Monti), Marco Minniti (Letta e Renzi), Luciano Pizzetti (Gentiloni). Non è mancato un periodo di gestione diretta da parte di Monti, ma in via temporanea. Solo Conte l’ha assunta dal giorno del suo primo giuramento, senza mai disfarsene neppure dopo il secondo giuramento, poco più di un mese fa.

L’anomalia è maturata ancora una volta a fari semispenti: non si sono accesi neppure da parte del Pd al suo rientro nella maggioranza di governo. Eppure il Conte-2 è stato variamente presentato, fra l’altro, come un esecutivo di ritorno alla normalità istituzionale dopo i presunti strappi illiberali della Lega. Ora d’altronde Conte rifiuta di considerare il ripristino di legge della delega effettiva anche dopo l’emergere di un opaco côté italiano del Russiagate: nel quale il premier (ormai sfiduciato e a un passo dalle dimissioni) avrebbe autorizzato a Ferragosto e poi pochi giorni fa incontri diretti fra il ministro della Giustizia americano William Pelham Barr e i vertici operatici dell’intelligence nazionale. Pochi giorni dopo la prima visita (segreta) di Barr in Italia a Conte è giunto l’endorsement diretto del presidente Usa Donald Trump e il 5 settembre l’Avvocato del Popolo (ma mai eletto dal popolo) è succeduto a se stesso alla guida di una maggioranza “ribaltata”. Un governo che – ha commentato retrospettivamente nei giorni scorsi Stefano Folli – appare ora formato in circostanze “poco limpide”. In attesa che Conte riferisca al Copasir – anche sull’eventuale condivisione della decisione con altri – l’interrogativo resta, ogni giorno più forte: perché Conte insiste nel voler violare quanto meno la prassi istituzionale sulla delega all’intelligence?



