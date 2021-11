SPY STORY/ Quel “legame di sangue” tra la Cia e l’intelligence di Varsavia

È uscito il nuovo saggio storico del corrispondente straniero di lunga data del Washington Post John Pomfret relativo alla relazione speciale tra America e Polonia nel settore dell’intelligence che l’autore definisce come “una relazione di intelligence estremamente importante”.

In From Warsaw With Love: Polish Spies, the Cia, and the Forging of an Unlikely Alliance (Henry Holt and Co., ottobre 2021) Pomfret afferma che l’intelligence polacca ha “funzionato per decenni quasi in modo complementare alla [Cia]”. Secondo Pomfret, il “rapporto speciale” tra la Cia e l’intelligence polacca è iniziato nella primavera del 1990, quando il primo incontro tra le due parti è stato organizzato a seguito della visita improvvisata di un funzionario della Cia all’ambasciata polacca in Portogallo. Nello stesso anno, una squadra di ufficiali dell’intelligence polacchi è riuscita a esfiltrare mezza dozzina di lavoratori governativi americani che erano stati lasciati indietro a Baghdad, mentre gli Stati Uniti si stavano preparando a lanciare un’operazione militare in Kuwait, volta a espellere migliaia di truppe irachene dal minuscolo regno petrolifero.

Alla metà degli anni 90, il rapporto tra la Cia e l’intelligence polacca potrebbe essere descritto come “speciale”, dice Pomfret. Di conseguenza, la stazione della Cia di Varsavia ha ospitato “una enorme quantità di nuove operazioni congiunte”, poiché i suoi ufficiali stavano “lavorando con spie polacche in tutto il mondo”. Questo ha formato un “legame di sangue” tra i due servizi, sostiene Pomfret, con i polacchi che hanno persino permesso agli ufficiali dell’intelligence americana di “passare attraverso il quartier generale dell’agenzia di spionaggio polacca senza scorta”.

Inoltre, l’intelligence polacca gestiva risorse in “alcuni dei luoghi più pericolosi del mondo”, nonché l’accesso a paesi in cui gli Stati Uniti non avevano presenza di intelligence, ad esempio Corea del Nord e Cuba. Negli anni 2000, la Cia ha elogiato diversi ufficiali dell’intelligence polacca con la Legione al Merito, che è il più alto premio militare statunitense offerto ai cittadini di paesi stranieri.

Il rapporto tra spie americane e polacche non è stato però sempre agevole. A seguito degli attacchi dell’11 settembre 2001, la Polonia ha ospitato quello che era probabilmente il più importante della rete globale tra i “siti neri” della Cia, dove i detenuti del terrorismo sono stati interrogati, spesso facendo ricorso alla tortura.

