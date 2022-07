SPY TIM/ L’ultimo azzardo di Vivendi sulla Rete Unica

La Rete Unica rischia di andare a Pezzi? È la domanda che si pongono in molti a Roma, dove sono stupiti per l’arroccamento di Vivendi sul valore da dare alla rete di Tim, di cui i francesi sono i primi azionisti con il 24%. Sembra la tela di Penelope. Ogni volta che sembra fatto l’accordo per mettere insieme la rete Tim con quella Open Fiber succede qualcosa. Questa volta l’accordo era a un passo, e il CEO del gruppo delle tlc, Pietro Labriola, che è stato suggerito proprio da Vivendi, poteva aggiungere un altro tatuaggio al suo artistico corpo.

Ma quando tutto sembrava fatto, con un’inopportuna intervista a Repubblica, il Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, noto per aver costellato di gaffe la sua campagna d’Italia, ha detto che per i francesi la rete di Tim vale 31 miliardi di euro, fra i 5 e i 10 miliardi sopra una congrua valutazione. Stupore in Cdp, che controlla Open Fiber, ma è anche il secondo azionista relativo di Tim, con una quota del 10%, per questo ennesimo stop. L’Amministratore delegato Dario Scannapieco ha fatto passare qualche settimana per poi rispondere oggi dalle pagine del Corriere: “La rete possiamo farcela anche da soli con Open Fiber”.

Tutto rischia nuovamente di bloccarsi, il povero Labriola deve fare l’equilibrista fra i due soci litiganti e il resto del mercato e la Rete Unica potrebbe non vedere ancora la luce.

Ma cos’è successo, perché i francesi quando tutto sembrava fatto hanno deciso di alzare la posta?

A Roma hanno pochi dubbi: dietro il niet di De Puyfontaine ci sarebbe la mano di Andrea Pezzi, l’ex VJ che il manager francese ha scelto da anni come suo consulente principe, e che sarebbe alla base dei continui errori di Vivendi nella campagna d’Italia. Il marito di Cristiana Capotondi avrebbe convinto il Ceo di Vivendi, che dichiara di amare ma evidentemente proprio non capisce il Bel Paese, che si poteva forzare la mano, perché il Governo Draghi sarebbe alla frutta, e quindi dare un calcio negli stinchi a Cdp oggi non sarebbe stato pericoloso.

Chissà se De Puyfontaine si pentirà per questo ennesimo azzardo, o se invece alla fine si tratta solo di una mossa per alzare il prezzo: se va avanti così, a Cdp converrà lanciare un’Opa sull’intera Tim, che capitalizza 5 miliardi in Borsa, e liberarsi dei francesi, che potrebbero così finalmente uscire da un investimento in cui sono impantanati da un decennio. Concludendo così, dopo la sconfitta in Tim, la fallimentare campagna d’Italia.

