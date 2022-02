SPY UCRAINA/ Chi c’era a Parigi per studiare le mosse contro il Nord Stream 2

Due giorni dopo la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Kiev l’8 febbraio, si è svolto a Parigi il Forum Ucraina-Francia, organizzato congiuntamente dal think tank ucraino New Europe Center (Nec) e dall’Institut Français des Relations Internationales (Ifri). L’evento faceva parte di un più ampio tentativo di rafforzare le relazioni franco-ucraine, che hanno avuto i loro alti e bassi negli ultimi mesi, promuovere gli investimenti in Ucraina, che è stata pesantemente colpita dall’attuale crisi, e spingere per le sanzioni che Kiev e Washington vogliono imporre contro l’oleodotto Nord Stream 2 russo-tedesco.

Vescovi Ue bocciano Macron: “no aborto fra i diritti”/ “La vita va sempre difesa”

L’evento di Parigi, sponsorizzato dalla compagnia nazionale ucraina del gas NaftoGaz e dalla Federazione ucraina dei datori di lavoro dell’industria petrolifera e del gas (Frng), si è concentrato sulla questione delle sanzioni, seguita a Washington da Amos Hochstein, consigliere del segretario di Stato americano Anthony Blinken sulla sicurezza energetica, e Georg Wald. Tra i partecipanti c’erano Oleksi Makeyev, rappresentante speciale dell’Ucraina per le sanzioni, e il presidente di Naftogaz Yuriy Vitrenko, che ha parlato delle non conformità di Gazprom alla legge europea. Nicolas Bréham, capo della società di consulenza ingegneristica francese Rte International – una filiale di Rte – e Antoine Halff, ex funzionario del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti che ora dirige la startup francese Kayrros, hanno anche preso parte a una tavola rotonda sulla sicurezza energetica.

CRISI UCRAINA/ Ecco perché Macron è il miglior alleato di Zelensky in occidente

I partecipanti più in vista erano il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e Isabelle Dumont, ex ambasciatore francese a Kiev, ora consigliere di Macron per l’Europa continentale e la Turchia, che una volta era considerata per la carica di ambasciatore francese a Mosca entro la fine dell’anno. Sono stati invitati anche numerosi consulenti a parlare, tra cui l’avvocato Bertrand Barrier, partner dello studio legale Jeantet che presiede il comitato della Camera di commercio e industria franco-ucraina ed è membro dell’Associazione europea delle imprese in Ucraina; e Dominique Menu, ex dirigente senior di Bnp Paribas in Ucraina, che ora è consulente indipendente con sede nel consiglio di sorveglianza della Ukreximbank statale ucraina. Vasyl Myroshnychenko, che dirige la società di pubbliche relazioni Cfc Big Ideas, ha moderato un panel sugli investimenti stranieri. Myroshnychenko, che ha cofondato l’Ucraina Crisis Media Center, dirige anche il City Club ucraino-britannico, che promuove gli affari tra Kiev e Londra.

“Macron? Niente tampone in Russia per non lasciare il dna”/ L'entourage: “E' falso”

Tra i partecipanti francesi c’erano Frédéric Mondoloni, direttore del ministero degli Esteri per l’Europa continentale ed ex ambasciatore a Mosca, e la deputata Valéria Faure-Muntian, presidente del gruppo parlamentare Francia-Ucraina. Hanno partecipato anche Olga Trofimtseva, ambasciatrice ucraina in generale per l’agricoltura, e la consigliera di Kuleba Olexandra Vasylenko.

Per quanto riguarda il centro di riflessione ucraino Nec, questo è guidato dall’ex giornalista Alyona Getmanchuk, membro del comitato consultivo dei presidenti di Ucraina e Polonia. Il team di consulenti strategici del Nec comprende l’ex primo ministro svedese Carl Bildt, che ha negoziato l’ingresso della Svezia nell’Unione Europea nel 1995, e un certo numero di ex diplomatici ucraini. Andriy Veselovsky era il rappresentante ucraino in Transnistria e rappresentante permanente presso l’Ue alla fine degli anni duemila. Ora fornisce consulenza al direttore dell’Istituto nazionale di studi strategici (Niss), che è sempre più sollecitato dall’amministrazione presidenziale e dai servizi segreti ucraini. Anche l’ex ministro dell’Economia Roman Shpek, che ha rappresentato l’Ucraina all’Ue dal 2000 al 2008, poco prima di Veselovsky, è coinvolto nel lavoro del Nec. Shpek è anche consulente senior di Alfa Bank, cofondata da Mikhail Fridman, ed è nel comitato consultivo della Banca nazionale ucraina (Nbu).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA