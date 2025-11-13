Mig dirottati, attacchi a Zaporizhzhia, attentati a Zelensky: i servizi russi ucraini e protagonisti della guerra e della propaganda

L’ultimo episodio, secondo l’SVR, il servizio di intelligence estero russo, riguarda un Mig che gli ucraini avrebbero cercato di dirottare corrompendo il pilota. Un complotto ordito dai servizi ucraini e inglesi per poi abbattere l’aereo in Romania e accusare i russi di aver sconfinato. Ma di fatti del genere il SVR ne ha denunciati diversi: a fine settembre parlando di un possibile attacco in Polonia da attribuire ai russi, da inscenare per provocare una reazione della NATO e coinvolgerla nella guerra, fino ai possibili attacchi a Zaporizhzhia.

La ragione di questi attacchi “smascherati” in anticipo, osserva Stefano Piazza, giornalista e scrittore, esperto di sicurezza e terrorismo, starebbe nella necessità di compattare l’opinione pubblica russa convincendola della gravità della guerra. Le iniziative non sempre cristalline dei servizi segreti, d’altra parte, riguardano anche gli ucraini: la vicenda più clamorosa resta quella del gasdotto Nord Stream, ma ci sono anche diversi presunti attentati a Zelensky sventati. Un segno che in un conflitto bisogna far sempre suonare il campanello d’allarme della propaganda.

Il SVR parla di un tentativo ucraino di dirottare un Mig russo. E nel recente passato ha denunciato altri episodi del genere alla frequenza di uno alla settimana. Come mai?

Il SVR è un servizio segreto militare e per spiegare quello che sta succedendo c’è una parola russa: dezinformatsiya, disinformazione. In questo i russi sono molto bravi e lo fanno da sempre. Credo che questi episodi servano soprattutto per la narrazione interna, per fare in modo che l’opinione pubblica pensi che il Paese sia sotto pressione. La realtà è che la guerra dura da tre anni, Mosca ogni tanto conquista un villaggio, ma non è ancora riuscita a vincerla, per questo sposta l’attenzione, per dire che la NATO cerca il confronto. Il Paese ha perso centinaia di migliaia di soldati e la gente non ne può più, per continuare nonostante tutto ha necessità di sentirsi in guerra con il mondo.

Che ruolo hanno avuto i servizi segreti russi finora nella guerra?

I tanto celebrati servizi segreti russi, come il SVR, hanno fallito perché prima della guerra hanno dato informazioni false. Avevano previsto che gli ucraini si sarebbero arresi in una settimana e che Kiev sarebbe stata presa in pochi giorni: a distanza di tre anni non è successo niente di tutto questo. Infatti sono cambiati i vertici militari: anche Putin ha cambiato un’infinità di generali, anche all’interno dell’intelligence.

È una intelligence all’altezza della sua fama?

Si tratta di una struttura attiva anche in Europa. E non solo. È presente in tutto il mondo, in particolare nei Paesi africani, anche se lì la presenza russa si sta rivelando fallimentare. In Mali i russi stanno sostenendo la giunta militare al potere, ma il Paese sta subendo l’avanzata di Al Qaeda. D’altra parte, è impossibile essere dappertutto.

I russi accusano di organizzare complotti non solo gli ucraini ma anche i servizi britannici.

Che la CIA e altri servizi segreti occidentali abbiano aiutato l’Ucraina non è un segreto, l’hanno detto anche gli stessi americani. C’è stato un momento in cui Trump aveva annunciato di aver sospeso la condivisione con gli ucraini delle informazioni di intelligence. In questo non c’è nulla di segreto. Il resto, però, assomiglia molto alla propaganda.

C’è stato almeno un episodio, però, in cui il complotto antirusso gli ucraini lo avevano ordito veramente. Nel caso del Nord Stream la colpa inizialmente è stata data a Mosca per poi scoprire che erano coinvolti uomini di Kiev.

I servizi ucraini ne hanno fatte di tutti i colori: hanno ucciso comandanti russi per le strade di Mosca. La guerra è anche questo. Nel caso del sabotaggio del Nord Stream vale l’attribuzione delle responsabilità agli ucraini. Questa è una guerra sporca e in conflitti del genere succede di tutto. Il gioco della propaganda riguarda entrambe le parti. Quando si parla dello sconfinamento di un jet russo bisogna sempre chiedersi se è vero o inventato. Alcuni giornalisti di guerra mi hanno raccontato che gli ucraini hanno riferito loro di stragi delle quali, una volta andati sul posto, non hanno trovato traccia.

Le accuse di complottismo sono state anche degli ucraini contro in russi?

Periodicamente gli ucraini raccontano di aver sventato un complotto russo per uccidere Zelensky. Ci saranno stati almeno dieci tentativi. Bisogna vedere se sono tutti veri o in qualche caso si è un po’ esagerato. Di sicuro alcuni tentativi ci sono stati, se non altro quello della mattina dell’invasione. Poi, però, non so quanti altri siano stati veramente commessi.

(Paolo Rossetti)

