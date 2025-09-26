Da Trump dichiarazioni aggressive coni russi su jet che sconfinano e territori occupati: una tecnica da immobiliarista per chiudere la guerra in Ucraina

Trump cambia il tenore delle sue dichiarazioni sull’Ucraina, arrivando addirittura a prospettare la possibilità che Kiev si riprenda i territori persi e invitando la NATO ad abbattere i jet russi che sconfinano, proprio mentre si ripetono gli episodi di questo tipo, l’ultimo dei quali in Danimarca. Mentre intima a Putin di fermarsi, però, la sua strategia nel dossier ucraino non cambia.

Anzi, osserva Marcello Foa, giornalista, saggista, docente di comunicazione all’Università Cattolica di Milano e all’USI di Lugano, sta usando solo una tecnica negoziale per mettere pressione sui russi e cercare di ottenere quei risultati che finora non ha raggiunto. Anche la versione uscita sul Wall Street Journal, secondo la quale il presidente ora darebbe retta alla parte più antirussa della sua amministrazione, servirebbe e mettere in allarme il capo del Cremlino perché scenda a più miti consigli.

Come mai ora Trump è così aggressivo con i russi nelle sue dichiarazioni? Secondo il WSJ avrebbe cominciato a dare retta a Keith Kellogg, ai funzionari della sua amministrazione e all’ambasciatore all’ONU Volz che gli suggeriscono di essere più duro con Putin. Cosa sta succedendo?

Non credo sia un cambio di rotta. Queste dichiarazioni vanno inquadrate nelle tecniche negoziali anche un po’ imprevedibili che Trump usa. Zelensky quando è andato alla Casa Bianca è stato preso metaforicamente a ceffoni, poi però il presidente americano si è fatto fotografare con lui in Vaticano. Successivamente gli ha detto che l’Ucraina doveva chiudere la guerra e quindi è tornato a considerarlo un amico. Trump usa queste dichiarazioni roboanti anche a scopo negoziale e palesemente intimidatorio.

In questo caso a cosa punta?

Non stiamo assistendo a una svolta con i russi, ma a una forma di pressione per indurli a fare qualche concessione. Alla fine vuole portare a casa dei risultati e se non arrivano fa la voce grossa, come per dire: “Attenzione perché potrei anche ribaltare completamente il mio approccio”. Le sue affermazioni sono un numero negoziale e non il preannuncio di una svolta di politica estera.

Perché possiamo dire che non ha in animo nessuna svolta?

Se annunciasse un piano per fornire armamenti all’Ucraina o approvasse sanzioni molto dure contro la Russia, magari annunciando le due cose contemporaneamente, quello sarebbe il segnale che qualcosa si è rotto definitivamente. Ma non è accaduto niente di tutto questo, e solo una settimana fa le sue parole erano molto più concilianti nei confronti di Mosca.

Nella sua amministrazione Rubio è per posizioni più dure con i russi, Kellogg anche, poi c’è l’ambasciatore all’ONU e stando al WSJ anche altri funzionari. Trump è rimasto solo a mantenere la sua linea e sta prevalendo ancora quella targata neocon?

I falchi neocon come Bolton sono stati allontanati, altrimenti Trump non avrebbe operato, come ha fatto, tutte le scelte per smantellare le sovrastrutture della globalizzazione. Nella sua amministrazione non è solo: Vance lo sostiene al 100 per cento e altri suoi consiglieri sono decisi nel ritenere che una svolta di pace o di distensione con la Russia sia necessaria.

È d’accordo anche la base MAGA. Con Putin sta giocando anche un’altra carta: con questa velina del WSJ lascia intendere che potrebbe ascoltare di più l’ala antirussa del suo governo, per dire a tutti che il tempo sta scadendo e non aspetterà in eterno. È come quando vuoi comprare casa e ti dicono di fare in fretta perché c’è anche un altro cliente interessato, lo stesso approccio che Trump usa negli affari. Un altro elemento da tenere in considerazione, comunque, è che non sempre ha rispettato le scadenze dei suoi ultimatum.

Che cosa vuole veramente Trump?

Non è un uomo dalle analisi raffinate, va subito al sodo. Dobbiamo ricordarci una sua frase in particolare, quando ha dichiarato di non voler arrivare a uno scontro fra NATO e Russia, perché significherebbe provocare una guerra mondiale. Con l’amministrazione Biden questa era una possibilità che poteva essere considerata. Finché rimane su questa posizione resteremo alle schermaglie negoziali: speriamo che siano sufficienti per arrivare a una pace che sia accettabile da entrambe le parti, con russi e ucraini che fanno reciproche concessioni.

Per il momento, non è così: Kiev spera che l’Occidente rompa gli indugi e riprenda a sostenerla in modo massiccio, Mosca che il nemico crolli su se stesso, ma nessuno ha la sfera di cristallo e c’è la difficoltà di capire cosa sta succedendo veramente sul terreno. Trump, però, vuole dei risultati, anche perché continua ad ambire al Nobel per la pace. Le sue parole di questi giorni, comunque, non sono un cambio di indirizzo nella sua politica.

