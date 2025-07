L’Ucraina pensa al futuro: Zelensky attaccato sulla corruzione. Il Paese, che Trump vuole controllare, è ancora diviso fra filorussi e filo occidentali

Un Paese che deve ancora lottare contro la corruzione, diviso fra filorussi e filo-occidentali, con la speranza della ricostruzione, ma imprigionato in una guerra che sta sfuggendo di mano. In Ucraina comincia a riaccendersi il dibattito interno e viene preso di mira il presidente Zelensky, responsabile di una controversa iniziativa contro le agenzie anticorruzione, a suo dire influenzate dai russi.

Ma, più che di un’opposizione che non si è ancora organizzata, racconta Stefano Caprio, sacerdote cattolico di rito bizantino in Russia dal 1989 al 2002, teologo ed esperto del mondo russo, deve guardarsi dagli americani, che vogliono fare dell’Ucraina una loro colonia. Ma anche dai russi che, alla fine, da questo punto di vista, possono tendere allo stesso obiettivo USA.

Zelensky è finito sotto il tiro dell’opinione pubblica interna per aver bloccato i due enti che si occupavano di corruzione, NABU e SAPO. I media ucraini hanno raccontato di perquisizioni a metà luglio, in Germania, nella casa del suo ex capo ufficio per l’economia, Rostislav Shurma: potrebbe aver agito per bloccare un’inchiesta che sarebbe arrivata al presidente?

Zelensky è stato eletto 5 anni fa per lottare contro la corruzione, problema molto diffuso in Ucraina; all’inizio la sua figura era quella, un po’ populista, del politico in lotta contro i corrotti. Il fatto che sia tornato su questi temi fa pensare che l’Ucraina cominci a guardare al dopoguerra, tanto che si riaccende il dibattito interno. Zelensky deve dimostrare di essere in grado di affrontare questi problemi.

Le agenzie anticorruzione, secondo lui, erano inficiate da influenze russe. Il problema della corruzione era legato agli oligarchi che facevano affari con i russi. Lo stesso ex presidente, Dmitry Poroshenko, il re del cioccolato, per quanto nazionalista, aveva intrecciato relazioni con i russi. Contro Zelensky, però, su questo tema ci sono state manifestazioni di popolo: gli ucraini stanno cercando di immaginare il loro futuro.

Non è strana questa presa di posizione di Zelensky? In fondo le agenzie anticorruzione erano state concordate con gli europei e gli americani. Perché le ha prese di mira?

C’è molto da capire: questi enti erano stati concordati, ma potrebbero essere stati oggetto di manovre. Bisogna vedere se l’intervento di Zelensky è stato fatto per accontentare qualche partner, come gli USA, o se effettivamente c’era bisogno di un lavoro di pulizia interna.

Dopo questa mossa, però, ha dovuto fare marcia indietro, fissando già una data per discutere un nuovo disegno di legge contro la corruzione. E la settimana scorsa ha dato il via a un rimpasto di governo. Si sente franare la terra sotto i piedi?

Era prevedibile qualche movimento per preparare la futura campagna elettorale. Il fatto che abbia prima annullato e poi rimesso in piedi le agenzie anticorruzione è una mossa che gli permette di mischiare un po’ le carte. Zelensky sa benissimo che, come figura politica, non è molto forte: ha interpretato il ruolo del grande difensore dell’Ucraina, ma, come tutti i leader populisti, ha principi un po’ troppo di facciata; la realtà è che, nell’economia, bisogna agire un po’ più in profondità.

La Rada, il parlamento, è contro di lui? C’è un’opposizione interna che effettivamente può fargli male? O c’è il pericolo che gli stessi americani, abbastanza insofferenti nei suoi confronti, stiano brigando per sostituirlo?

Vale più la seconda che la prima: sono gli americani che vogliono prendere in mano l’Ucraina, l’opposizione interna per ora non si vede molto. Ci sono figure come l’ex presidente Poroshenko e il generale Zaluzhny, che possono contrapporsi a Zelensky, ma per ora nessuno ha esplicitamente mostrato una forma di opposizione. Più probabile che gli americani vogliano considerare l’Ucraina una loro colonia, come, d’altra parte, vorrebbe fare anche la Russia, che, rispetto agli USA, ha molta più capacità di influenza in Ucraina.

La corruzione è ancora un problema serio in Ucraina?

La corruzione è un problema vastissimo in tutto il mondo ex-sovietico: dalla Russia, all’Ucraina, ai Paesi dell’Asia centrale. A parte i Baltici, che sono un po’ più europei, è un tema in Bielorussia, Moldavia, nel Caucaso: un problema endemico legato all’economia socialista, basata sull’inganno e sulla corruzione. Quando ci sono servizi sociali e sanità che non funzionano, tutti sanno che, per avere qualcosa, bisogna pagare.

La corruzione ha anche indebolito l’Ucraina dal punto di vista militare? È uno dei motivi della sconfitta che sta maturando sul campo?

In parte sì, ma lo stesso sta succedendo in Russia: ci sono scandali a non finire nella struttura della difesa russa, tutto il ministero della Difesa è stato smantellato.

Nei sondaggi l’opinione pubblica com’è schierata?

Dopo le umiliazioni nei colloqui con Trump, il rating di Zelensky era risalito: il Paese si era stretto intorno a lui. Adesso le cose sono cambiate: Zaluzhny è legato alla guerra, voleva da tempo un accordo di pace evitando ulteriori disastri.

Questo lo avvantaggia, ma la sua non è una figura politica a tutto tondo. Altri che si siano messi in evidenza non ce ne sono. C’è l’attuale primo ministro, Julija Svyrydenko, che è una figura un po’ nuova, scelta per rinfrescare un po’ il panorama politico: vedremo dove va a finire.

Chi si sta muovendo per preparare il futuro dell’Ucraina: gli oligarchi? Chi può influenzarlo e in che modo?

Sicuramente la Russia ha un peso sia nell’economia, sia a livello informativo. Ma ci sono spinte anche da europei e americani. Buona parte della classe dirigente ucraina è costituita da immigrati dei tempi sovietici: ucraini americani, canadesi, australiani. C’è una relazione stretta anche con altri Paesi.

Paradossalmente, ma fino a un certo punto, per come è la situazione, sia gli americani che i russi potrebbero volere la sostituzione di Zelensky?

Potrebbero volerla per mandare avanti qualche candidato, oppure potrebbero decidere di confermarlo se gli conviene di più, se è meglio per i loro interessi.

Zelensky, dopo i colloqui di Istanbul, ha detto che si è parlato di un incontro con Putin, di cui il Cremlino ha smentito la possibilità a breve. Un modo per non ammettere che il summit è fallito?

Sì, d’altra parte ormai siamo al terzo incontro e tutti sono andati un po’ a vuoto. Il fatto che la Russia li accetti, anche per le pressioni dell’America, rilancia le possibilità di Zelensky e di chiedere la conclusione del conflitto. Fino a un po’ di tempo fa Putin diceva che non avrebbe mai incontrato il presidente ucraino perché ha finito il suo mandato.

Sui media ucraini si critica Andrij Jermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, attribuendogli troppi poteri e una volontà accentratrice che potrebbe indebolire la democrazia. C’è il pericolo di una involuzione in termini autoritari?

Non vedo un rischio di dittatura. Jermak è uno dei tanti uomini di potere che cercano di forzare la situazione. Sicuramente l’Ucraina, tenendo conto della tradizione sovietica, può tendere a una interpretazione più autoritaria della democrazia, però ha molti più anticorpi rispetto alla Russia. C’è il rischio di una deriva autoritaria, che però ormai esiste anche in molti Paesi occidentali.

La situazione politica ucraina, insomma, è ancora confusa?

I Paesi sovietici come l’Ucraina, la Moldavia, i Paesi caucasici, sono metà filorussi e metà filo-occidentali. Basta guardare alla questione degli ortodossi: ci sono diecimila parrocchie ortodosse legate alla Russia e diecimila parrocchie autocefale.

Gli ucraini sono divisi. C’è stato un appello per difendere il metropolita Onufry, rimasto nella giurisdizione legata alla Russia, sottoscritto anche da un’eroina di guerra che ha combattuto i russi. Ha dichiarato che, se fosse stata tolta la cittadinanza al metropolita, avrebbero dovuto toglierla anche a lei.

(Paolo Rossetti)

