SPY USA/ Haney e gli altri, l’America latina come “laboratorio” della Cia

L’agenzia di intelligence statunitense CIA è spesso considerata come il braccio operativo segreto del governo degli Stati Uniti, soprattutto per il suo coinvolgimento nel sovvertire governi democratici progressisti, come accaduto in Guatemala nel 1954 e in Cile nel 1973, sostituendoli con dittature militari di destra. Le azioni segrete, inclusi gli interventi negli affari interni di altri Paesi, rappresentano la funzione più controversa della CIA, ma non sono il suo unico o originario scopo. Il National Security Act del 1947 firmato dal presidente Harry Truman incaricava la CIA di correlare, valutare e diffondere intelligence, oltre a svolgere altri compiti relativi alla raccolta di informazioni per questioni di sicurezza nazionale. L’agenzia si è rapidamente espansa da questo mandato piuttosto limitato ad altri compiti, spesso meno nobili.

Le attività della Cia

In generale, le agenzie di intelligence come la CIA svolgono tre tipi di attività: 1. la raccolta di dati grezzi tramite sorveglianza di fonti mirate; 2. la ricerca e analisi di tali informazioni combinate con altre fonti segrete, ufficiali e pubbliche per creare intelligence elaborata; 3. le operazioni segrete progettate per agire su quell’intelligence e alterare i paesaggi politici. I critici hanno a lungo sostenuto che il compito principale della CIA non è stato coordinare la raccolta di informazioni o analizzare tali dati, ma condurre una politica estera segreta. Prima di esplorare i dettagli della sorveglianza della CIA sulla sinistra ecuadoriana facendo riferimento al saggio di Marc Becker The CIA in Ecuador (Duke University Press, 2020) vale la pena considerare come e perché l’agenzia ha raccolto queste informazioni, e chi le ha raccolte. Più sappiamo su una fonte, meglio possiamo criticarla e più possiamo estrarre da essa. Comprendere i punti di forza e le debolezze del materiale ci aiuta a ottenere una comprensione più profonda della luce che getta sugli eventi storici.

Identità soppresse

Un rigido codice di segretezza complica il processo di identificazione degli autori dei rapporti della CIA o persino dei nomi dei singoli ufficiali o analisti. Presumibilmente per motivi di sicurezza nazionale, le agenzie governative censurano i nomi degli operativi e i metodi di indagine o evitano di trattenere interi documenti che potrebbero aiutare nell’identificazione di coloro che sono coinvolti in attività clandestine o nella natura specifica delle loro operazioni. La soppressione delle identità degli ufficiali rende estremamente difficile sapere come le informazioni sono state acquisite o le qualifiche di coloro che hanno redatto i rapporti dell’agenzia.

Nonostante la censura, gli storici sono usciti a identificare nel colonnello dell’esercito Albert Richard Haney il primo ufficiale della CIA stazionato in Ecuador. Haney arrivò a Quito nel febbraio 1947, prima che la CIA iniziasse formalmente le operazioni nel settembre di quell’anno, con la designazione di “addetto” presso l’ambasciata. L’FBI in quel momento stava concludendo i suoi sforzi di controspionaggio in America Latina e passava le sue operazioni al Central Intelligence Group (CIG), l’immediato predecessore della CIA. John Edgar Hoover non gradiva perdere la responsabilità e in molti paesi dell’America Latina l’FBI bruciava i suoi file e licenziava i suoi agenti piuttosto che trasferirli alla CIA.

L’Ecuador non fu la prima, né l’ultima, postazione di Haney in America Latina. Prima di arrivare in Ecuador come maggiore dell’esercito, fu assegnato nel luglio 1945 come assistente addetto militare in Colombia, incarico che mantenne per circa un anno. Nel gennaio 1947, il dipartimento lo nominò a Quito come ufficiale dello staff del servizio estero di livello sei (FSS-6) con uno stipendio annuale di 5.940 dollari. Un mese dopo, il dipartimento lo designò come “addetto” presso l’Ambasciata di Quito, apparentemente la sua copertura diplomatica per il suo lavoro con l’agenzia nascente. Dopo due anni a Quito, a metà del 1949 si trasferì a Santiago del Cile con una promozione a ufficiale dello staff del servizio estero di livello quattro (FSS-4), sebbene mantenesse ancora il titolo di “addetto” e continuasse con la CIA. Haney rimase in Cile fino al 1951, quando l’agenzia lo promosse a capo stazione (COS) in Sud Corea. Haney ha guidato il Corpo di controspionaggio dell’esercito degli Stati Uniti (CIC) a Panama catturando immigrati tedeschi che il governo temeva potessero essere potenziali agenti nazisti. Insomma, ha goduto di una lunga carriera nella CIA.

Ufficiali e ambasciatori

Haney aveva deciso di unirsi alla CIA contro il volere della sua ricca moglie Irene Budlong Haney, che voleva che tornasse alla sua carriera imprenditoriale negli Stati Uniti. In Ecuador e Cile, la coppia viveva piuttosto lussuosamente secondo i gusti della signora Haney. Nel 1951 lei divorziò piuttosto che accompagnarlo in Corea. Fu particolarmente in Corea dove Haney si trovò nei guai per aver fabbricato prove nella guerra guidata dagli Stati Uniti contro il Nord. Nonostante il “naufragio umano” che aveva lasciato in Corea, il direttore della CIA Allen Dulles lo scelse nel 1953 per guidare l’Operazione PBSuccess, il complotto della CIA per rovesciare il presidente del Guatemala Jacobo Arbenz. Sei mesi dopo il colpo di Stato militare organizzato dalla CIA rimosse Arbenz, eletto democraticamente, dal potere.

Le stazioni della CIA operavano con l’approvazione del Dipartimento di Stato e generalmente sotto la copertura di un’ambasciata o di un consolato. Al fine di mantenere tale apparenza, gli ufficiali della CIA dovevano trasferirsi ogni due o quattro anni, come era la pratica nel servizio diplomatico. Ciò creava un problema per l’agenzia, poiché non era sempre facile passare fonti e agenti da un ufficiale all’altro. Il capo delle operazioni della CIA in ogni Paese veniva chiamato capo della stazione (COS) e riferiva all’ambasciatore. La realtà poteva essere, e spesso era, molto diversa. Gli ufficiali mentivano abitualmente, incluso ai colleghi del Dipartimento di Stato e agli ambasciatori, specialmente riguardo alle operazioni controverse. Gli ambasciatori spesso riconoscevano e si adattavano a queste contraddizioni.

Il COS lavorava nella sezione politica dell’ambasciata ed era responsabile del coordinamento dell’influenza della CIA con i partiti politici, le associazioni civiche, i gruppi studenteschi, i sindacati, i media e i militari. Sotto il COS c’erano i capi delle base (COB) che spesso lavoravano fuori dai consolati in diverse regioni del Paese. Philip Agee arrivò in Ecuador alla fine del 1960 dopo la Rivoluzione Cubana e nel contesto dell’agenzia che intensificava significativamente le sue attività per prevenire un’altra simile catastrofe nell’emisfero. Egli descrisse l’operazione della CIA in Ecuador come “piccola”, anche se aveva un budget di oltre mezzo milione di dollari.

Personale sotto copertura

Sia l’FBI che la CIA collocavano parte del loro personale sotto copertura commerciale in cui apparentemente lavoravano per un’azienda statunitense accomodante. Un esempio di copertura commerciale era David Atlee Phillips che pubblicava un giornale in lingua inglese in Cile nel 1950 quando Haney lo reclutò nella CIA. Tale copertura era efficace perché l’attività commerciale forniva una giustificazione per la sua presenza in Cile e un motivo per incontrare persone. Il giornale forniva anche all’agenzia un accesso conveniente a una stampa che potevano usare per la propaganda. A volte il personale andava sotto “copertura profonda”, il che significava tagliare tutti i legami con il governo e integrarsi nel paesaggio locale fino a quando l’agenzia non ne aveva bisogno per un’operazione.

La copertura più comune era quella “ufficiale” in cui le spie diventavano apparentemente dipendenti del Dipartimento di Stato, ricevendo piena protezione diplomatica. Nel caso dell’FBI, durante la guerra il segretario di Stato inviava un telegramma all’ambasciata annunciando l’arrivo di un addetto legale il cui stipendio e spese sarebbero state pagate da un’altra agenzia governativa. Anche così, nessuno degli agenti dell’FBI era incluso negli elenchi del servizio estero del Dipartimento di Stato, che forniva il rango e lo stipendio di tutti i funzionari diplomatici, mentre ciascun ufficiale della CIA era elencato come gli altri dipendenti (eccetto che gli agenti sotto copertura non comparivano nei registri diplomatici). In entrambi i casi la loro assenza o inclusione rendeva difficile per gli studiosi successivi identificare individui che lavoravano per le rispettive agenzie. Tuttavia, in sostanza, il Dipartimento di Stato forniva una copertura diplomatica per la polizia politica impegnata in attività di spionaggio illegali in altri Paesi.

La dimensione dello staff della missione diplomatica degli Stati Uniti in Ecuador si espanse notevolmente durante gli anni 50, ma quando Haney arrivò nel 1947 era ancora piuttosto piccola. A quel tempo, lo staff dell’ambasciata a Quito contava 14 membri tra consoli, addetti e altri funzionari, più altri 6 al Consolato di Guayaquil e due addetti militari. Nel 1960 l’ambasciata impiegava 18 funzionari divisi in sezioni esecutive, politiche, economiche, consolari e amministrative. Inoltre, la missione diplomatica includeva 4 addetti militari; 58 con l’International Cooperation Administration (ICA), predecessore dell’attuale Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID); 7 all’United States Information Agency (USIA); uno con il servizio agricolo estero del Dipartimento dell’Agricoltura (FAS); più altri 6 funzionari al Consolato di Guayaquil. La CIA aveva molti posti nell’ambasciata in cui poteva nascondere i suoi ufficiali.

Nella sezione politica

Gli operatori della CIA erano spesso, ma non sempre, situati nella sezione politica dell’ambasciata o del consolato. Nel caso dell’Ecuador nei primi anni 60, Agee affermò che l’operazione di base della CIA a Guayaquil formava l’intera piccola sezione politica del consolato. Al contrario, essa era “sotto copertura di sicurezza pubblica in USOM”, la missione operativa degli Stati Uniti nell’ambasciata di Quito. Inoltre, gli addetti politici non erano necessariamente ufficiali della CIA. Ad esempio, George Jones entrò nel servizio estero nel 1956 all’età di ventuno anni. Il suo primo incarico internazionale fu a Quito nel novembre 1958 come ufficiale politico, ma non era mai stato parte della CIA. Jones lasciò l’Ecuador nel novembre 1960, poco prima dell’arrivo di Agee, e continuò con una lunga carriera nel servizio estero. Tutti questi fattori complicano una comprensione più completa dei dati generati dalle diverse agenzie. Tuttavia, le distinzioni tra le diverse agenzie diventano più accademiche se l’interesse non è nella critica della politica degli Stati Uniti, ma piuttosto nella lettura della documentazione prodotta dal loro personale per quello che può dirci sulle condizioni locali in America Latina.

L’Italia concorrente

Come osserva Jones, gli ufficiali della CIA hanno redatto un sorprendentemente grande volume di rapporti di intelligence (in seguito chiamati rapporti informativi) che dettagliavano sviluppi locali nei loro Paesi di sorveglianza. Patrick McGarvey, un ufficiale della CIA che lasciò l’agenzia dopo 14 anni in uno stato di disillusione, ha raccontato la “tremenda pressione” per produrre rapporti, poiché al momento della promozione gli ufficiali venivano giudicati in base al numero di cablogrammi inviati a Washington. “La qualità non conta, solo la quantità”, si lamenta McGarvey. Di conseguenza, i rapporti erano spesso solo di una o due pagine di lunghezza e talvolta una sequenza di memo riassumeva diversi argomenti dello stesso informatore. Agee afferma che i rapporti erano una seccatura da produrre a causa del formato specifico e del modello che la CIA richiedeva ai suoi ufficiali di seguire.

I rapporti tipicamente presentavano sommari narrativi dei fatti riguardanti sviluppi politici, presumibilmente tratti dai dati grezzi che i loro agenti contrattati avevano raccolto e su altre conoscenze interne estratte dalle loro fonti. Prima di declassificare questi rapporti, la CIA ha redatto ogni indicazione di chi (o cosa) fossero state le loro fonti e come i loro ufficiali avevano acquisito le informazioni, rendendo difficile trarre conclusioni definitive riguardo alla loro provenienza e validità. Il primo rapporto di intelligence sull’Ecuador nel database CREST è datato maggio 1947 e riguarda la visita di una commissione economica italiana in Ecuador. Quel tema è un’anomalia storica e non un argomento comune nei registri dell’agenzia. Prima della guerra, le missioni militari italiane fornivano addestramento in molti Paesi dell’America Latina, e i governi di quei Paesi erano riluttanti a rinunciare all’esperienza italiana e all’accesso all’hardware tanto quanto gli Stati Uniti erano ansiosi di spostarli. La sconfitta di Benito Mussolini risolse quel problema, e l’Italia non era più un concorrente per il controllo imperiale sull’America Latina.

Rapporti dettagliati

I rapporti danno un’idea del grado di sorveglianza della CIA e del livello di dettaglio che potevano raggiungere. Ad esempio, un rapporto del 1953 descrive una disputa all’interno del partito comunista tra due fazioni, una guidata da Pedro Saad e l’altra da Ricardo Paredes. Un altro rapporto dello stesso anno descrive una riunione del partito comunista in cui i membri discutevano della necessità di aumentare l’attivismo tra i lavoratori e i contadini e di stabilire una radio clandestina. Questi dettagli non solo confermano ciò che altri ricercatori hanno scoperto attraverso fonti aperte, ma forniscono anche informazioni che altrimenti sarebbero rimaste nascoste.

I rapporti della CIA sull’Ecuador e su altri Paesi latinoamericani sono una fonte inestimabile per gli storici interessati a comprendere gli sviluppi politici e sociali nella regione durante la Guerra fredda. Nonostante le loro limitazioni, inclusa la possibilità che alcune informazioni siano state manipolate o esagerate, offrono una finestra unica su eventi e movimenti che altrimenti potrebbero rimanere oscuri. Come ogni fonte storica, i rapporti della CIA devono essere letti e interpretati criticamente. È essenziale considerare le possibili inclinazioni e i pregiudizi degli agenti che hanno raccolto le informazioni, così come le intenzioni dell’agenzia nel produrre tali rapporti. In alcuni casi, la CIA può aver enfatizzato o esagerato determinati aspetti di un movimento politico o di un evento per allinearsi meglio con gli obiettivi politici degli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante queste potenziali distorsioni, i rapporti offrono spesso dettagli e percezioni che non sono disponibili in altre fonti.

America Latina

L’analisi dei rapporti della CIA può anche fornire una visione più ampia di come gli Stati Uniti percepivano e interagivano con i Paesi dell’America Latina durante il periodo della Guerra fredda. Questi documenti mostrano il livello di interesse e di preoccupazione degli Stati Uniti per le attività di sinistra nella regione, e riflettono la volontà degli Stati Uniti di usare la loro agenzia di intelligence per influenzare gli sviluppi politici in questi Paesi. In conclusione, i rapporti della CIA sull’Ecuador e su altri paesi latinoamericani durante la Guerra fredda rappresentano una risorsa preziosa per gli storici e i ricercatori. Offrono una prospettiva unica sugli eventi storici e sui movimenti politici, e contribuiscono a una comprensione più profonda delle dinamiche politiche e sociali in America Latina durante questo periodo cruciale della storia globale.

