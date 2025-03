Le squadre del serale di Amici 24 si sono ufficialmente formate: Zerbi e Celentano tornano a formare il loro iconico team, Anna Pettinelli trova al suo fianco Deborah Lettieri, mentre si ritrovano i ‘CuccaLo’ Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Proprio questi ultimi sono stati i protagonisti, insieme ai propri allievi, dell’analisi delle squadre avversarie del serale, durante la quale non sono mancate stoccate e critiche pungenti.

Partendo dalla squadra Zerbi-Celentano, Emanuel Lo ha sottolineato come, secondo lui, il limite di Alessia, così come quello di Chiara, sia la poca versatilità. Le due, pur avendo ottime qualità nel loro stile, sarebbero penalizzate dal non poter spaziare molto. In più, Chiara “non ha ancora spinto davvero nel classico”, ha aggiunto. Dubbi anche su Daniele, che in vista del serale “potrebbe spegnersi”, ha dichiarato.

Cuccarini ed Emanuel Lo, le critiche alle altre squadre del serale di Amici 24

Per Lorella Cuccarini, Antonia e Jacopo Sol hanno delle ottime doti vocali e interpretative ma sono ancora un po’ frenati nello staging, e questo potrebbe essere il loro limite sul palco. “Chiamamifaro a volte mi piace altre meno”, ha ammesso la prof. Dubbi, invece, sulla versatilità di Vybes.

Passando al team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, Cuccarini ha sottolineato i miglioramenti di Nicolò che deve sbloccarsi ancora un po’, il che potrebbe essere un punto a loro favore. Ottima presenza scenica, invece, per Trigno, secondo i CuccaLo, ma l’allievo di Pettinelli potrebbe essere penalizzato dalla vocalità sempre troppo cruda e poco dolce. Per il ballo, “Francesca ha una faccia che promette tanto ma quando inizia l’esibizione spesso delude”, ha ammesso Emanuel Lo. Dubbi, invece, sulla versatilità di Dandy e sulle capacità di essere più dolce e fluida nei movimenti di Raffaella.

