Scuola di polizia 2 prima missione, Italia 1/ Il sequel di un film di successo

Scuola di polizia 2 prima missione va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 agosto, a partire dalle 16.20. La regia è affidata a Jerry Paris che ha diretto l’anno successivo il sequel – Squadra di polizia 3: tutto da rifare -. La pellicola è distribuita da Pic – Warner Home Video (Gli Scudi) e prodotta da Paul Maslansky per Warner Bros., The Ladd Company.

É il secondo capitolo della popolare commedia americana. Il cast è formato più o meno dagli stessi attori che hanno recitato in – Scuola di polizia – , difatti abbiamo di nuovo Steve Guttenberg, Michael Winslow e Marion Ramsey. – Scuola di polizia – è composto da 7 sequel.

Squadra di polizia 2 prima missione, la trama del film

Ora è il momento della trama di Scuola di polizia 2 prima missione. Le reclude inviate a contrastare il crimine in una cittadina americana a fianco della polizia, finalmente sono riusciti a diplomarsi all’acccademia di polizia e finalmente sono pronti per opporsi ai veri delinquenti. Mahoney, Tackleberry, Fackler, Hooks, Jones, vengono inviati al sedicesimo distretto di New York, dove si registra il più alto tasso di criminalità, dove a dare ordini è il capitano Lassard.

Il commissario Hurst stanco della situazione disastrosa che impera in quel distretto, lancia l’ultimatum a Lassard dicendogli di muoversi e di abbassare il tasso di criminalità nella zona dove opera, perché se entro un mese non vedrà i risultati sperati, sarà rimpiazzato da un altro commissario con più competenze. É in questa situazione disperata che entrano in gioco Mahoney e il gruppo dei suoi amici: a loro viene dato l’incarico di ripristinare ordine nella zona di competenza del distratto e in particolare di dare la caccia alla banda di Zed, un delinquente che tiene in ostaggio l’intero quartiere. Ma il tenente Mauser, che auspica a prendere il posto di Lassard, farà in modo da ostacolare l’operato dei novelli poliziotti.

