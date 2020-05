SQUADRA OMICIDI ISTANBUL IL PREZZO DELLA VITA/ Nel cast anche Ercan Durmaz

Pubblicità

Uno dei principali protagonisti del film televisivo Squadra omicidi Istanbul – il prezzo della vita è l’attore turco Ercan Durmaz nato il 16 agosto del 1965 a Istanbul. La sua carriera nel mondo della recitazione è iniziata nel 1995 prendendo parte alle riprese di un episodio della serie televisiva Schwarz greift mentre qualche mese più tardi ha anche fatto parte del cast del film tv Bunte Hunde. I principali lavori che hanno caratterizzato fino ad oggi la sua carriera ricordiamo soprattutto September, Last minute, Faber l’investigatore, Soko – Misteri tra le montagne, Il giardino, Tatort, Squadra Speciale Stoccarda, Il commissario Voss, Homeland Caccia alla spia, Squadra speciale Cobra 11 e West of Liberty.

Info e orario

Squadra Omicidi Istanbul il prezzo della vita va in onda oggi, domenica 17 maggio, su Rai 2 a partire dalle ore 17. Si tratta di un episodio televisivo realizzato in Germania nel 2011 dalla ARD TV con la regia che è stata affidata a Michael Kreindl. Il montaggio di questo film è stato curato da Haike Brauer, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Titus Vollmer e nel cast sono presenti tra gli altri Erol Sander, Oscar Ortega Sanchez, Katja Studt, Ercan Durmaz, Jan-Gregor Kremp, Erden Alkan e Turgay Dogan.

Squadra Omicidi Istanbul il prezzo della vita, la trama del film

Ecco la trama di Squadra Omicidi Istanbul il prezzo della vita. La città di Istanbul iniziano a presentarsi una serie di omicidi piuttosto strani e soprattutto che sembrano essere collegati da un filo conduttore. La squadra omicidi occupa ovviamente della vicenda ed in particolar modo con i principali detective che indirizzano le ore attenzioni sulle vite delle vittime. Non sembrano inizialmente esserci alcun genere di collegamento tra di loro il che rende ancora più complesse indagini ma poco alla volta emergeranno delle vicende che sembrano poter dare una via comune per la soluzione. Nello specifico siccome restano uccisi anche un giornalista molto famoso che da tempo si sta occupando di uno scandalo nel settore immobiliare la squadra omicidi decide di indirizzare il proprio in questo settore sperando che possano emergere degli elementi in maniera tale da poter chiudere il cerchio. Il giornalista stava indagando su una serie di situazioni relative alla corruzione immobiliare a Istanbul e soprattutto il risultato delle sue indagini aveva portato al personaggi molto potenti dal punto di vista politico. Dietro queste losche figure sembrano esserci anche dei gangster e mal di denti pronti a tutto pur di tutelare i loro interessi e il loro tornaconto personale. Insomma si tratta di una vicenda molto delicata e pericolosa nella quale gli agenti della squadra omicidi Istanbul dovranno stare ben accorti a muovere tutti i castelli nella maniera giusta per evitare qualsiasi genere di problematica anche dal punto di vista legislativo. Le sorprese certamente non mancheranno anche perché saranno finalmente messi insieme i vari castelli di quello che è senza dubbio un puzzle molto complicato.



