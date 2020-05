Squadra omicidi Istanbul, la pietra dei guerrieri/ Su Rai 2 il film con Erol Sander

Pubblicità

Squadra omicidi Istanbul la pietra dei guerrieri va in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di un episodio televisivo di una famosa saga realizzata in Germania. In particolare questo episodio diretto nel 2010 dal regista Michael Kreindl ed è stato prodotto dalla Ziegler Film & Company la quale si è occupato anche della distribuzione. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Stefan Spreer, il montaggio è stato eseguito da Haike Brauer e le musiche della colonna sonora sono state firmate da Titus Vollmer. Nel cast figurano Erol Sander, Sascha Laura Soydan, Oscar Ortega Sanchez, Narial Avelon e Michael Roll.

Squadra omicidi Istanbul la pietra dei guerrieri, la trama del film

Ecco la trama di Squadra omicidi Istanbul la pietra dei guerrieri. Per il commissario Ozakin e il suo collega Mustafa c’è da occuparsi di un nuovo ed intricato caso di omicidio che riguarda la città di Istanbul. In particolare viene trovato senza vita il corpo di un commerciante di opere d’arte all’interno del suo stesso negozio. Dopo il ritrovamento la moglie della vittima contatta immediatamente le forze dell’ordine con l’arrivo sul posto del commissario il quale potrebbe arrivare facilmente alla soluzione della vicenda se non fosse per il fatto che le registrazioni delle telecamere sembrano essere state misteriosamente portate via.

Tuttavia questo si dimostra essere un indizio molto importante per intraprendere la pista giusta ed arrivare quanto prima alla soluzione del caso in quanto soltanto una persona che conoscesse in maniera accurata le abitudini del negoziante e le caratteristiche del negozio poteva sapere dove si nascondeva il dispositivo che permetteva di registrare le immagini catturate dalle varie telecamere posizionate.

Un altro importante indizio viene reperito nel tombino che si trova nella parte retrostante del negozio e che sembra avere delle dei piccoli frammenti di una importante opera d’arte conosciuta con il nome di La pietra dei guerrieri. Si tratta di una bassorilievo di origini etrusche che tuttavia secondo le informazioni delle forze dell’ordine dovrebbe essere custodito in un importante museo di Istanbul in quanto recentemente ritrovato negli scavi che costantemente vanno avanti nella città turca.

Come se non bastasse questo c’è anche un’altra possibile pista che potrebbe essere percorsa dagli investigatori e nello specifico i rapporti non eccezionali esistenti tra la moglie e il negoziante che sembra essere stato una persona piuttosto violenta soprattutto nei confronti della propria compagna. Inoltre ci sono diverse voci secondo le quali la moglie da tempo stesse portando avanti in maniera segreta una relazione extraconiugale una persona al momento sconosciuta.

Per risolvere il caso il commissario dovrà innanzitutto chiarire il perché di una copia oppure dell’originale del bassorilievo ritrovato recentemente negli scavi e soprattutto se effettivamente la voglia sia impelagata nella vicenda.



