Squadra Omicidi Istanbul Nelle tue mani/ Su Rai 2 il film con Erol Sander (10 maggio)

Squadra Omicidi Istanbul Nelle tue mani va in onda su Rai 2 dalle ore 17 di oggi, 10 maggio 2020. Risalente all’anno 2010, la pellicola ”Nelle tue mani” è la terza ad essere stata realizzata e trasmessa in televisione dopo il successo riscosso da ”Ultima fermata Istanbul” e ”Omicidio sul Bosforo”. Squadra Omicidi Istanbul Nelle tue mani è stato trasmesso per la prima volta in Germania sulla rete televisiva ARD 1 e vede nel ruolo di protagonista l’attore turco naturalizzato tedesco Erol Sander, pseudonimo teutonico di Urcun Salihoglu. Altri personaggi ricorrenti sono interpretati da İdil Uner, Oscar Ortega Sanchez, Sascha Laura Soydan, Turgay Dogan e Erden Alkan. In Italia la serie televisiva del commissario Ozakin è arrivata nel 2008 con il primo episodio ”Ultima fermata Istanbul” per poi proseguire ed arrivare fino ad oggi. L’ultimo episodio realizzato e trasmesso al momento è Operazione Thailandia, che in Germania ha visto la sua prima tv nella sera di Natale del 2018, mentre in Italia è arrivato precisamente tre mesi più tardi, nel marzo 2019.

Squadra Omicidi Istanbul Nelle tue mani, la trama del fikm

Squadra Omicidi Istanbul Nelle tue mani racconta le vicende del commissario di polizia turca Mehmet Ozakin e della sua squadra. Al momento il commissario sta indagando su una rapina presso un istituto di credito che come conseguenze, oltre alla sottrazione di un’ingente somma di denaro, ha visto la morte di una guardia di sicurezza in turno in quel momento. Il caso, per quanto eclatante, sembra però passare in secondo piano dal momento che in città arriva una misteriosa donna tedesca. Non si sa niente sul passato e sul presente di questa avvenente signora, che si rivolge alla squadra di Ozakin denunciando il rapimento del figlio da parte del marito. Indagando, Ozakin scoprirà a sue spese che i due casi, la rapina e la sparizione del ragazzo, per quanto distanti nelle modalità e negli scopi, in realtà sono molto più collegati di quanto qualcuno possa pensare.



