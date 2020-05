Squadra omicidi Istanbul, patto di sangue/ Film su Rai 2: omicidio in un cantiere…

Pubblicità

Squadra omicidi Istanbul patto di sangue, la trama del film

Squadra omicidi Istanbul patto di sangue va in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 17:05. Andiamo a scoprire la trama. Ci troviamo nella splendida città di Istanbul dove il commissario della squadra speciale omicidi con il supporto del suo inseparabile collega Mustafa deve occuparsi delle indagini relative alla morte avvenuta su un cantiere edile di un noto appaltatore della città. Dopo aver effettuato i primi rilievi e soprattutto dopo che la squadra della polizia scientifica ha esaminato il corpo e le possibili tracce ha già individuato dei possibili momenti e soprattutto delle piste che potrebbero essere seguite.

La prima indagine che verrà svolta dal commissario vedrà la valutazione di un possibile collegamento all’omicidio al tipo di lavoro che la vittima portava avanti ed in particolar modo al fatto che avesse recentemente ricevuto la notizia da parte del Ministero dei Beni Culturali della sospensione immediata dei lavori che stava eseguendo in ragione del ritrovamento di alcuni reperti archeologici che sembrano appartenere all’antico porto del Bosforo sotto il dominio dell’imperatore romano Teodoro.

Poco alla volta però il commissario si rende conto che questa non sia la pista giusta in virtù del ritrovamento di alcuni frammenti di un vecchio giornale che riportano il caso di una turista tedesca che era stata accusata ingiustamente e spedita in carcere dove però quest’ultima si è tolta la vita.

Collegando tutti i vari pezzi del puzzle il commissario riesce a capire che il killer sta portando avanti una propria personale vendetta ed in particolar modo sembra aver messo nel proprio mirino tutte le persone che sono state responsabili delle ingiuste accuse mosse verso la turista tedesca che evidentemente aveva un legame con lo stesso Killer. Per il commissario ci sarà quindi da fare una vera e propria corsa contro il tempo per poter assicurare il killer alla giustizia e soprattutto salvare le altre vittime designate.



