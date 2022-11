Squadra omicidi, sparate a vista/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda

Squadra omicidi, sparate a vista: film di Rete 4 diretto da Don Siegel

Squadra omicidi, sparate a vista è un film poliziesco del 1968 che va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 16,45 oggi 9 novembre. La pellicola è tratta dal romanzo The Commisioner di Richard Dougherty, che ne ha curato il soggetto. La regia è di Don Siegel, gli interpreti principali sono: Henry Fonda, Richard Widmark, Inger Stevens, James Whitmore, Susan Clarke e Shree North. La musica del film è affidata a Don Costa, arrangiatore e produttore di tanti brani di successo tra cui New York New York e padre della talentuosa Nikka, interprete del famoso brano On my own. Dal film Squadra omicidi, sparate a vista, nel 1972, è stata tratta una serie televisiva dal titolo Madigan, trasmessa dalla NBC. Don Siegel, oltre alla regia si è occupato di montaggio e ha anche svolto il ruolo d’attore.

Il diritto di opporsi/ Streaming del film su Canale 5: dove vederlo

È considerato uno dei più grandi registi del genere poliziesco e d’azione americani e ha curato il montaggio del film cult Casablanca. Ha lavorato molte volte con il popolare attore Clint Eastwood, il quale ha dedicato a lui e a Sergio Leone l’Oscar vinto nel 1992. Henry Fonda è stato uno dei più grandi attori dell’epoca d’oro di Holliwood, patriarca di una grande famiglia di cineasti come Jane, Peter e Bridget Fonda. Richard Widmark ha ottenuto la fama grazie a ruoli in film di genere poliziesco, noir e western. Ha lavorato con registi del calibro di Elia Kazan e Henry Ford, e ha ricevuto una candidatura all’Oscar per la pellicola Il bacio della morte del 1948

Divorzio a Las Vegas/ Dove vedere in streaming il film su Rai 1

Squadra omicidi, sparate a vista: la trama del film

La vicenda di Squadra omicidi, sparate a vista narra le gesta di un ricercato per omicidio, Barney Bennesh, del quale vengono incaricati della cattura due investigatori, Madigan e Bonner. Purtroppo, quando riescono a rintracciarlo, vengono distratti dalla presenza di una ragazza completamente nudi e il malvivente ne approfitta per rubar loro le pistole e darsi alla fuga. I due poliziotti rischiano di subire dei provvedimenti, ma la loro fama è tale da indurre il capo della polizia a concedere 72 ore per ritrovare il latitante.

I due poliziotti iniziano una dura lotta contro il tempo ricca di colpi di scena per riuscire nell’intento di catturare Bennesh. Un giorno, i due agenti riconoscono per strada il malvivente il quale apre il fuoco contro di loro uccidendo uno dei due e ferendo gravemente l’altro. La fortuna vuole che grazie alla soffiata di un giovane, che solitamente procura le ragazze al malvivente, scoprono che il latitante si nasconde nella stanza di un albergo. Tutta la squadra di polizia, compreso il capo, raggiunge i covo e ha inizio la sparatoria dove perdono la vita sia Madigan che il maniaco omicida Benesch.

SCHOOL OF MAFIA RAI 2/ Dove vedere in streaming il film con Nino Frassica

© RIPRODUZIONE RISERVATA