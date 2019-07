SQUADRA SPECIALE COBRA 11 22/ Al via la nuova stagione. Anticipazioni 2 luglio

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 22, : LA SERIE TV

Dopo quasi un anno di attesa, i fan di Squadra Speciale Cobra 11 potranno finalmente assistere ai nuovi episodi della stagione 22. Questa sera, martedì 2 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà infatti gli episodi 11 e 12, dal titolo “Caduta libera” e “Sangue e acqua” in prima tv assoluta. Per un tuffo nel passato più recente, i telespettatori potranno rimanere sintonizzati anche in seconda serata per la replica del sesto episodio del 21esimo capitolo, dal titolo “Rapina ad alta velocità”. La task force ci farà inoltre compagnia per un mese intero, fino alla conclusione del capitolo. La bella notizia però è che la serie tv non si fermerà e trasmetterà le nuove puntate della stagione successiva il giorno stesso del finale precedente. Secondo le previsioni ci fermeremo ancora una volta a metà capitolo verso settembre di quest’anno, giusto in tempo per la pausa invernale. Intanto rivediamo che cosa è successo nella prima parte dela stagione 22, iniziata con la decisione di Semir (Erdogan Atalay) e Andrea (Carina Wiese) di riprendere ancora una volta in mano le redini della loro relazione, grazie al secondo matrimonio. Visto che hanno già vissuto il loro matrimonio in grande diversi anni prima, questa volta hanno deciso di celebrare il grande evento solo con i familiari più stretti. Il padre di Andrea tuttavia verrà rapito. La quarta puntata ci ha permesso invece di rivedere gli affetti più cari di Paul (Daniel Roesner), grazie all’arrivo improvviso del padre Klaus e della sorella Lisa. Anche in questo caso ci sarà un rapimento, anche se Klaus riuscirà a fuggire ed avvisare Semir, che in seguito scoprirà anche di un collegamento fra la sorella di Paul e i fratelli del marito defunto. Come sappiamo, al centro della trama non ci saranno soltanto i complicati casi da risolvere, fra rapimenti, omicidi, rapine ed atti terroristici. Uno degli elementi essenziali della narrazione dello show tedesco riguarda infatti il difficile rapporto fra i protagonisti ed i loro colleghi. In due particolari occasioni i nostri Semir e Paul metteranno in dubbio la fiducia verso due componenti della squadra, che a prima vista sembreranno colpevoli e che imporranno una ricerca più approfondita alla scoperta della verità. Al fianco dei due protagonisti troveremo ancora una volta Katja Woywood nei panni di Kim, Niels Kurvin in quello di Hartmut, Daniela Wutte come interprete di Susanne ed infine Lion Wasczyk per il personaggio di Finn Bartels.

ANTICIPAZIONI DEL 2 LUGLIO 2019

EPISODIO 11, “CADUTA LIBERA” – Dana, la figlia di Semir, sostiene l’esame di ammissione per poter entrare nell’Accademia di Polizia. Verrà tuttavia raggiunta dal suo passato quando un amico della sua vecchia compagnia, Roofer, verrà ucciso in circostanze misteriose. La stessa Dana alla fine verrà catturata dagli assassini. Semir inizia ad indagare con l’aiuto di tutta la squadra, ma la sua preoccupazione aumenta sempre di più. Dopo tutto ha speso tutta la vita per proteggere la sua bambina. Sceglierà alla fine di partire da solo alla ricerca del killer e di Dana, ma finirà in una trappola mortale fatta di intrighi e intrecci di ogni tipo che raggiungono anche le vette degli esponenti economici.

EPISODIO 12, “SANGUE E ACQUA” – Mentre si trova in viaggio lungo l’autostrada, l’ex collega del SEK Markus Meyer è costretto a fare una deviazione ed infine muore. Paul e Jenny decidono di incontrare Kian e Tom, i fratelli minori della vittima, per capire cosa possa essere successo. Tutti e tre sono cresciuti insieme dopo essere stati adottati da una coppia benestante, ma i loro rapporti non sembrano così brillanti come vorrebbero far credere. La squadra scoprirà infatti che il legame di sangue potrebbe non aver fermato i due fratelli dal mettere fuori gioco il maggiore.



