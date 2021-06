Squadra Speciale Cobra 11 25/ Anticipazioni oggi 24 giugno: cosa ne sarà di Semir?

Squadra Speciale Cobra 11 25, anticipazioni episodi oggi, 24 giugno

Cosa ne sarà di Semir dopo il finale della stagione 24 di Squadra Speciale Cobra 11? Lo scopriremo a partire da questa sera su Rai2 quando la nuova stagione della serie tedesca farà il suo debutto segnando l’inizio dell’estate sulla seconda rete della tv pubblica. La nuova squadra e Tutta la verità, questi sono i titoli degli episodi in onda questa sera e in cui conosceremo al potenziale nuova partner di Semir, ma di chi si tratta? Nel primo dei due episodi, scopriremo che Daniel Roesner (interprete di Paul Renner) ha lascato la serie ma che non sarà l’unico volto noto ad essere sparito nel nulla. Questa significa che questa sera si riparte con una nuova squadra e per la prima volta Semir si troverà al fianco di una donna, Vicky Reisinger (l’attrice Pia Stutzenstein), rimasta da sola quando il suo partner è stato ‘punito’ e segregato negli uffici per non causare altri problemi.

Cosa nasconde Vicky?

Al fianco di Semir e la new entry Vicky, che si troveranno a dover affrontare un rapimento, ci sono anche Patrick Kalupa nei panni del nuovo commissario Kramer, Christopher Patten in quelli di Marc Schaffrath e Nicolas Wolf in quelli di Max Tauber. Sarà proprio nel corso dell’indagine per rapimento in Squadra Speciale Cobra 11 25 che verranno a galla alcuni particolari sul passato di Vicky legati a presunti atti di razzismo. Sarà nel secondo episodio, che proprio la nuova arrivata, in preda ad una crisi di coscienza, confessa tutto a Kramer. Dopo aver del tutto involontariamente causato l’omicidio di una giovane donna innamorata di un iraniano finito in prigione, le cose per lei cambieranno ancora. Il resto lo scopriremo questa sera su Rai2 a partire dalle 21.10 circa con un doppio episodio.

