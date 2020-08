Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 11 agosto: paura per il padre di Paul

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, LA TRAMA

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 11 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima Tv assoluta. Saranno il 17° e il 18°, dal titolo “Il cliente” e “Il farmaco“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: durante una sosta nel traffico, Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) assistono al rapimento di una donna da parte di tre uomini in costume medievale. Nei boschi è infatti attivo un live action a tema e Semir e Paul sono costretti a travestirsi pe rpoter indagare sul caso. Intanto, Dana (Gizem Emre) e Freund (Niels Kurvin) indagano sullo stesso caso dall’esterno e localizzano un bar di proprietà del rapitore della sconosciuta. Nel tentativo di trovare la dottoressa Rosa (Nina Schmieder), Semir e Paul ricevono l’aiuto di tre ragazzi in maschera. Dana invece scopre che il padre è in pericolo: fra i criminali c’è anche una sua vecchia conoscenza in cerca di vendetta, Winkler (Florian Schmidtke). Dopo aver atteso a lungo, Dana cerca di disobbedire agli ordini del superiore per raggiungere il castello e aiutare il padre. Kim (Katja Woywood) però intuisce le sue intenzioni e la ferma.

Grazie ai tre aiutanti, Semir riesce a raggiungere la dottoressa, rinchiusa in una torre. Il resto della squadra invece entra in allarme quando scopre che i criminali sono alla ricerca di un forziere che potrebbe sprigionare il vaiolo. Kemal (Leonardo Nigro) è appena atterrato in aeroporto quando si accorge che al fidanzata Sky (Benita Sarah Bailey) è stata presa in ostaggio. Grazie a Semir e Paul, l’auto in cui è rinchiusa viene fermata e Sky rimane ferita mentre cerca di proteggere la sua valigia. L’unico indizio però riguarda una partita di basket, cosa che stona con il fatto che Sky sia un’attivista in Africa. Quella sera, un giornalista viene ucciso con una lama sottile. La vittima era una conoscenza di Sky e Kemal lo ha incontrato una sola volta. Paul inizia a credere che il caso sia legato all’estrazione di metalli e Freund scopre che la Presidente che si sta arricchendo con le miniere si trova a Colonia.

Più tardi, un finto medico cerca di uccidere Sky mentre si trova sul letto d’ospedale in fin di vita. Jenny riesce a metterlo in fuga e poi scopre un collegamento con alcuni esponenti del governo africano, contrari alla Presidente. Semir invece scopre che il criminale ha lasciato un’impronta in ospedale, mentre Paul approfitta di un incontro con un magnate per prelevare i dati del suo cellulare. Grazie ai numeri chiamati da Leisch (Urs Remond) si risale fino al sicario, che però riesce a fuggire. I due uomini vengono fermati in un galà con la Presidente: il sicario viene ucciso dalla stessa donna prima che possa uccidere i due Commissari.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI DELL’11 AGOSTO 2020

EPISODIO 17, “IL CLIENTE” – Harriet Borghardt, un avvocato difensore, rimane coinvolta in una rapina in cui viene ucciso un gioielliere. Paul e Semir iniziano a dare la caccia ai ladri, ma scoprono che la rapina è solo una copertura per nascondere un delitto pianificato nei minimi dettagli. Harriet infatti ha visto troppo ed è finita sulla lista di un riciclatore di denaro che ha intenzione di usare ogni mezzo pur di ucciderla.

EPISODIO 18, “IL FARMACO” – Paul scopre che il padre è coinvolto nella sperimentazione di un farmaco contro l’Alzheimer che non ha ancora ottenuto l’approvazione sanitaria. Le conseguenze sono letali: aumenta il rischio di morire a causa di un arresto cardiocircolatorio. Paul cerca di convincere Klaus ad abbandonare il programma, ma l’uomo scomparsa improvvisamente con il farmaco. Intanto, i produttori della medicina fanno di tutto per coprire i danni collaterali della loro invenzione e Klaus è ormai diventato un pericolo da eliminare.



