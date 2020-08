Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 12 agosto: Semir va in pensione?

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI?

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11, in prima tv assoluta. Saranno il primo e il secondo della stagione 24, dal titolo “Buon compleanno” e “Affari interni“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: un avvocato difensore assiste ad una rapina in gioielleria, sfruttata per uccidere il titolare. Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) indagano sull’accaduto, sicuri che in realtà ci sia qualcosa di losco nel caso. Intanto, la Borghardt (Luise Wolfram) viene messa sotto sorveglianza stretta per via del ladro ucciso durante la rapina. Più tardi, l’avvocato viene avvicinata da Gerald Zorg (Timo Jacobs), il complice della vittima: le ha salvato la vita e ora rischia la sua, a causa dei soldi che la vittima doveva ad alcune persone. La Borghardt realizza che il suo cliente, oprima di morire, le ha dato delle indicazioni su una cassetta magnetica. Intanto, Paul va su tutte le furie e aggredisce Kurt Dreyer (Mark Kleuskens) solo per rubargli i biglietti aerei che vuole usare per fuggire. I due Commissari realizzano poi che la mente di tutto è Zorg.

Quest’ultimo però l’ha già rapita per obbligare Semir e Paul a consegnargli dei soldi che il gioielliere aveva sottratto in precedenza. A consegna avvenuta, Semir si lancia nell’inseguimento dei criminali, mentre Paul è costretto a rischiare la vita per salvare la Boghardt da un precipizio. Paul riceve una telefonata dal medico del padre e una volta in clinica, sorprende dei ladri a rubare. L’inseguimento però non va a buon fine. Il caso si concentra sulla cura sperimentale fatta da Klaus (Michael Brandner), il padre di Paul, che intanto scopre di essere stato escluso dal programma. Si introduce così di nascosto nella clinica e ruba una confezione di farmaci, non sapendo che il medicinale ha aumentato le probabilità di morte improvvisa. Mentre i produttori del farmaco cercano di ucciderlo, Klaus decide di partire da solo e lascia una lettera d’addio alla famiglia.

Poi si mette in viaggio con il camper, sicuro di non voler essere un peso per nessuno. Intanto, Paul scopre che la madre ha sostituito di nascosto le pillole del marito per impedirgli di andare contro la morte. Il Commissario invece fa emettere un avviso di ricerca per Klaus, in modo da poterlo rintracciare. In Centrale, Semir mette sotto torchio il fratello del dottor Sydow, il vero responsabile della diffusione del farmaco non autorizzato. I due entrano in conflitto quando il medico scopre le vere intenzioni di Klemens Kronbach (Tobias van Dieken), che gli spara durante un conflitto a fuoco con Semir e Paul.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI DEL 12 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “BUON COMPLEANNO” – Semir si prepara a lasciare il servizio nella Polizia Stradale poco prima del suo 50° compleanno. Deve occuparsi però di un nuovo caso: il suo vecchio amico Ben Jager, scomparso da tempo, ritorna e lo mette a confronto con il suo passato. Anche Paul è in difficoltà, dato che deve dividere il suo tempo fra lavoro e Klaus. Il quadro clinico del padre sembra peggiorare e il tempo non gioca a suo favore, soprattutto quando Paul viene sospettato di omicidio.

EPISODIO 2, “AFFARI INTERNI” – Un camion cisterna viene imbottito di esplosivi e rischia di uccidere un gruppo di manifestanti. Semir e Paul devono prendere una decisione in pochi istanti per riuscire a salvare le potenziali vittime. Il loro piano va a buon fine, ma alcuni rimangono feriti e Dernhoff, a capo della Polizia, ne approfitta per incolparli di quanto accaduto. Semir e Paul devono quindi combattere per ripulire i loro nomi, mentre il resto della squadra si opccupa di un altro caso.



