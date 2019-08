SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 20 agosto: lo spogliarello di Paul

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 20 agosto 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie poliziesca Squadra Speciale Cobra 11, in prima Tv assoluta. Saranno il 2° e il 3° della ventitreesima stagione, dal titolo “Il clan Badu” e “Paul in scena“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: Gerkhan (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) vengono convocati in tribunale per Ronny (Martin Brambach), un amico di vecchia data che ha creato solo dei guai. Dato il loro lavoro, i due poliziotti vengono incaricati di fargli da garante ed assicurarsi che possa ottenere un lavoro, oltre ad una casa. I due decidono quindi di portarlo al campeggio di Timo (Michael Specht), un altro vecchio amico che è alla ricerca di un dipendente. Andrea (Carina Wiese ) propone di andare a bere tutti insieme e visto che ha la gamba rotta, ne approfitta per ricordare con la moglie i primi anni insieme. Timo e Ronny invece vengono attaccati da tre cinesi mentre si trovano nei bagni: Paul viene messo fuori combattimento e decide di rubare una moto con sidecar per inseguirli. La situazione però si complica in strada, quando Paul è costretto a finire contro un monumento per schivare un’auto. Ancora pensieroso per l’accaduto, Semir non riesce a chiudere occhio e il russare di Ronny e Timo non lo aiuta di certo. Assieme a Paul discutono poi della strana aggressione e del fatto che Timo offra la maggior parte dei prodotti ai clienti del camping. Scoprono così che è solito recarsi in Ucraina, dove acquista merce di contrabbando. Ling Ma (Soogi Kang) e i suoi uomini però catturano i due poliziotti durante le loro indagini. Semir rischia anche di cadere nel vuoto, ma viene salvato da Paul.

Semir e Paul raggiungono Budapest per aiutare Jenny (Katrin Heß), che sembra finita nei guai. E’ riuscita a nascondersi agli occhi dei federali, anche se alcuni agenti sorvegliano il punto d’incontro fra i due poliziotti e Gabor (Boris Aljinovic). Dopo aver seminato l’FBI, Semir e Paul rivedono finalmente Jenny: i federali la considerano pericolosa per via del rapimento del suo compagno David (Max Befort). Karen Morris (Florence Kasumba) è considerata inoltre una delle agenti federali più spietate e l’hanno incaricata di catturarla. La provvisoria task force inizia quindi a seguire le tracce per trovare David, mentre Morris viene informata che David potrebbe essere riuscito a chiedere aiuto. Si scopre che in realtà l’uomo ha solo simulato il proprio rapimento: qualcuno tuttavia lo uccide di fronte a Jenny, prima che possa rivelare la verità. Dopo essere stati arrestati, Paul e Semir convincono la Morris a fidarsi di loro. Si scopre infatti che David è ancora vivo e ha fatto tutto per rapinare il padre dei soldi guadagnati con gli illeciti finanziari. Dopo aver rapito Jenny, David viene messo fuori combattimento da Paul e Semir e arrestato.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 ANTICIPAZIONI DEL 20 AGOSTO 2019

EPISODIO 2, “IL CLAN BADU” – Semir e Paul assistono ad un omicidio mentre si trovano nell’Accademia di Polizia in cui studia Dana, la figlia di Gerkhan. Un giovane cadetto infatti viene pugnalato a morte all’interno del campus e si sospetta che i colpevoli siano dei noti criminali. In particolari membri del clan di Sonny Badu, una famiglia mafiosa altamente pericolosa. Badu finisce poi per prendere di mira anche Dana, spingendo Semir e Paul ad affrettare il passo per riuscire a salvarla. I due agenti infatti scoprono l’obbiettivo del boss e dovranno lottare contro il poco tempoa disposizione per impedire che Dana venga uccisa.

EPISODIO 3, “PAUL IN SCENA” – Durante una serata di relax, Paul ha modo di rivedere Marc in una discoteca. La rimpatriata fra i due ex colleghi tuttavia dura ben poco: Marc, che ha scelto di fare lo spogliarellista, viene rapito poco dopo. Paul e Semir si lanciano nell’inseguimento dei rapitori ma arrivano troppo tardi e l’uomo perde la vita a causa di un incidente stradale che coinvolge il furgone in cui si trova. Paul ha soltanto un modo per scoprire chi voleva uccidere il suo amico: trasformarsi in spogliarellista e prendere il suo posto al club per una missione sotto copertura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA