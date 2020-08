Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 25 agosto: Susanne e il figlio in pericolo

ANTICIPAZIONI SQUADRA SPECIALE COBRA 11 DEL 25 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 25 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto della 24^ stagione, dal titolo “Corse clandestine” e “Libertà vigilata“.

EPISODIO 5, “CORSE CLANDESTINE” – Durante una corsa illegale di auto, si verifica un grave incidente che provoca la morte di due guidatori. Un paramedico si è sentito autorizzato ad ucciderli, perchè responsabili della morte di un terzo uomo. Per riuscire a fermare la sua furia, Semir e Paul dovranno essere in grado di agire nel minor tempo possibile.

EPISODIO 6, “LIBERTA’ VIGILATA” – Susanne, la segretaria della Centrale, viene aggredita da alcuni sconosciuti mentre si trova in compagnia del figlio Friedrich. Semir e Paul iniziano ad indagare sul caso e scoprono un collegamento con l’ex fidanzato di Susanne, un certo Tommy Gernhardt, appena rilasciato dal carcere sulla parola. Presto, la segretaria sarà costretta a fare di tutto per proteggere il figlio, soprattutto quando emergeranno dei legami fra Tommy e la babysitter di Friedrich, Jana Burbach.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Squadra Speciale Cobra 11: Dana (Gizem Emre) conosce una sua coetanea, Hannah (Lena Kalisch), in un locale, e poco dopo la ragazza viene rapita. Dana si lancia subito nell’inseguimento del furgone su cui è stata fatta salire e quando il mezzo si ribalta per un incidente, riesce a far uscire Hannah dal veicolo prima che esploda. Dopo averla portata in Centrale, Dana si offre di ospitare la ragazza nel suo appartamento. Intanto, Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) scoprono dai genitori di Hannah che un certo Baumann (Marco Hofschneider) si è convinto che la ragazza possa essere coinvolta nella sparizione di sua figlia. Claudia. Secondo Hannah, quest’ultima potrebbe aver avuto dei problemi con una certa Zoe (Annika Schrumpf), una ragazza che le faceva molta paura. Dana decide di mettersi sulle tracce di Zoe e si imbatte in una nuova scena del crimine. André Haberle (Moritz Heidelbach), un amico delle ragazze, è stato ucciso a breve distanza dal luogo in cui è stata sepolta Claudia. In seguito, Baumann fugge di prigione per farsi giustizia da solo e scopre dove si trova Hannah. Nel frattempo, Semir e Paul scoprono che Zoe è la doppia personalità di Hannah. Anche Dana realizza di avere di fronte l’assassina e le due lottano in un corpo a corpo, finchè Baumann non si scaglia contro la ragazza per vendicare Claudia. L’arrivo di Semir e Paul evita il peggio. Al risveglio, Paul realizza si trovarsi di fronte al cadavere di una ragazza e decide di fuggire. Quando Semir viene incaricato di indagare sul caso, Paul ritorna sulla scena del crimine senza dire nulla al collega. Poi riceve la telefonata dell’assassino, che gli dà appuntamento entro breve. Prima di presentarsi sul posto, Paul consegna a Freund (Niels Kurvin) un campione del proprio sangue per scoprire quale sostanza sia stata usata per stordirlo.

Poi gli viene ordinato di recuperare un furgone e a presentarsi in un locale che viene fatto saltare in aria. Più tardi, Paul confessa tutto a Semir: a causa della droghe assunte, potrebbe aver ucciso la ragazza. L’assassino però non si ferma e costringe Paul a compiere altre azioni, provocando diverse morti. Il vice Commissario segue quindi delle tracce che lo portano in una fabbrica per lo smistamento della droga. Viene sorpreso però dagli scagnozzi di Goran Duric (Jadran Malkovich) e rinchiuso in una stanza. Dopo essere stato salvato da Semir, scopre però che è stata la vittima a dargli della droga perchè non si ricordasse nulla di quella notte. In un faccia a faccia con Duric, Paul è costretto ad uccidere il criminale, mentre Semir trova le prove della sua innocenza.

