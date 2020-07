Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 28 luglio: Semir è in coma!

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 28 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima tv assoluta. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Tra la vita e la morte” e “Capolinea“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Semir (Erdogan Atalay), Paul (Daniel Roesner) e il resto della squadra partecipano ad una festa di carnevale. Poco dopo, un gruppo di uomini armati e travestiti da clown prendono di mira il locale e rubano diversi oggetti, fra cui la fede nuziale di Semir. Intanto si scopre che i tre clown sono in realtà delle donne: nel controllo della refurtiva, lasciano l’anello di Semir sul pavimento. La squadra invece scopre che uno dei presenti, Schulz (Ben Ruedinger), è stato sedato. Le criminali prendono di mira invece il complice di Schulz, Meyer (Oliver Fleischer), e Semir e Paul si lanciano nel loro inseguimento, riuscendo a catturare la moglie della prima vittima. La donna però viene rilasciata su richiesta della Sovrintendente. La squadra scopre poi l’identità delle tre criminali e il loro obiettivo. Intanto, Semir entra in crisi quando crede di vedere la moglie mentre bacia un altro uomo. Le tre clown invece rapiscono l’ultima vittima e vengono fermate dall’arrivo di Meyer. Una viene ferita all’addome e Schulz e i suoi complici riescono a trovarle poco dopo. Semir e Paul però arrivano appena in tempo per impedire loro di fare del male alle tre donne. La squadra si lancia nell’inseguimento di un criminale, che provoca un maxi incidente in autostrada. Poi si rifugia in una chiesa ma i due Commissari riescono a localizzarlo. L’uomo confessa intanto al prete di aver rubato per proteggere la moglie e il figlio e gli chiede di nasconderlo. Poco dopo, due uomini armati irrompono nella chiesa per uccidere Petr, ma l’uomo muore a causa delle ferite. Semir e Paul si presentano a casa della vedova e anche se la donna riesce a mandarli via, intuiscono che c’è qualcosa che non va. Un gruppo di uomini infatti sta tenendo in ostaggio sia lei sia il figlio. La squadra scopre poi che Petr è stato preso di mira dall’Angelo rosso, un pericoloso sicario dell’Est. Il prete invece si mette in contatto con i rapitori e accetta di consegnare loro i codici per bypassare i sistemi della ditta di portavalori per cui lavorava Petr. Poi cambia idea, ma viene derubato di alcune icone di valore poco prima dell’arrivo dei Commissari. Dopo aver catturato un sospettato, Semir realizza che in realtà l’Angelo rosso è il prete. L’uomo riesce a fuggire dalla Centrale e si mette di nuovo d’accordo con i rapitori per la consegna delle icone. Dopo essersi introdotto nella villa dei rapitori, il prete uccide tutti i presenti e libera madre e figlio. Durante la sparatoria però viene ferito gravemente e muore di fronte a Semir e Paul.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI DEL 28 LUGLIO 2020

EPISODIO 11, “TRA LA VITA E LA MORTE” – Semir e Paul si lanciano nell’inseguimento di un rapitore, ma i due subiscono un incidente. Semir cade in coma e Paul si unisce a Jenny per trovare gli autori dell’impatto. I sospettati però negano di aver preso di mira Semir in modo voluto. Intanto, Semir deve scendere nelle profondità della propria mente per scoprire dove si trova un bambino rapito. La sua speranza è di riuscire a salvare il piccolo e anche se stesso.

EPISODIO 12, “CAPOLINEA” – Semir e Paul vengono incaricati di fare da scorta a Kemper, un macchinista che secondo le accuse è responsabile di un disastro ferroviario. L’uomo deve presentarsi in tribunale per un’udienza segreta, ma alcuni uomini armati prendono diversi ostaggi nel Quartier Generale per scoprire il percorso della scorsa. In seguito, i due Commissari finiscono nel mirino di chi vuole uccidere Kemper, mentre Jenny scopre che i sicari sono alcuni sopravvissuti all’incidente ferroviario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA