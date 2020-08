Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 4 agosto: Andrea presa di mira da un killer

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 4 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima Tv assoluta. Saranno il 13° e il 14°, dal titolo “Il primo giorno” e “La lista“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) lavorano sul caso di scomparsa di una bambina. Il rapitore però chiede un forte quantitativo di denaro ai genitori, sapendo che si tratta di una corsa contro il tempo: la piccola ha bisogno dell’insulina. Durante l’inseguimento, i due commissari rimangono coinvolti in un incidente d’auto e Semir finisce in coma. Mentre si trova in sala operatoria, Semir fa un lungo sogno legato al caso. Intanto, Paul e Jenny (Katrin Heß) cercano degli indizi per trovare il rapitore. Anche Semir indaga nella sua mente per trovare delle tracce e realizza che durante l’inseguimento, il criminale ha perso la busta di un ristorante. Un indizio che lo porterà poi fino al faro e infine verso la luce. Le sue condizioni infatti peggiorano e deve essere operato di nuovo. Andrea è sempre preoccupata che il marito possa non sopravvivere, anche se Semir riuscirà a risvegliarsi mentre si trova sotto ai ferri.

Dopo aver fermato un sospettato, Paul intuisce dove si trova la bambina. Il rapitore però minaccia di far saltare tutti con una granata e tenta di fuggire. Paul però riesce a fermarlo: l’uomo si fa esplodere dopo che la piccola è già stata portata in salvo. Semir ritorna in servizio e assieme a Paul si occupa di fare da scorta all’imputato di un pericoloso disastro ferroviario. Intanto, la squadra viene presa in ostaggio da un gruppo di uomini armati. Vogliono tracciare l’auto di Semir e Jenny, l’unica rimasta libera, riesce a mettersi in contatto con i colleghi. Poco dopo, i criminali li raggiungono e i due Commissari sono costretti a recuperare un’altra auto, prima di finire di nuovo fuori strada. Intanto, Jenny riesce a nascondersi e scopre che i criminali sono parenti dei sopravvissuti al disastro, in cerca di vendetta. Confinati sul tetto di un palazzo, Semir è obbligato a fingere di far precipitare l’imputato per salvare la vita a Paul. Dopo aver trovato rifugio nei sotterranei, Semir e Paul scoprono che i parenti delle vittime hanno assoldato un gruppo di mercenari per attaccarli. Jenny però scopre che i due gruppi agiscono in modo separato e che i mercenari sono connessi al disastro. Kemper infatti inizia a ricordare la dinamica dell’incidente e realizza che qualcuno ha manomesso la velocità del treno, in modo da non permettergli di frenare. Dopo diverse sparatorie, Semir e Paul riescono a fermare i mercenari e ad assicurarli alle teste di cuoio.

ANTICIPAZIONI SQUADRA SPECIALE COBRA 11 DEL 4 AGOSTO 2020

EPISODIO 14, “IL PRIMO GIORNO” – In seguito al caso di rapimento, Dana inizia a lavorare in modo effettivo nel commissariato della Polizia Autostradale. Semir è ovviamente preoccupato e orgoglioso per la figlia, ma dovrà anche occuparsi di un nuovo caso in arrivo. Dana tuttavia approfitterà della situazione per dimostrare le sue abilità sul campo, rischiando di interferire nelle indagini del padre e di Paul.

EPISODIO 14, “LA LISTA” – Questa volta è un altro componente della famiglia di Semir e ritrovarsi coinvolta in un nuovo caso. Andrea, la moglie del Commissario, riceve infatti una pista con nomi di donne che entro breve verranno uccise. Quando Nina viene eliminata e Andrea presa di mira in autostrada, Semir e Paul dovranno fare di tutto per riuscire a trovare il colpevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA