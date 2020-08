Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 5 agosto: rapimenti fra fantasy e Africa

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 5 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11, in prima Tv assoluta. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “I guardiani di Engonia” e “Senso di colpa“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Semir (Erdogan Atalay) ritorna al lavoro dopo il riposo forzato e si getta subito su un nuovo caso. Un gruppo di criminali ha preso d’assalto un tiro che trasportava fusti vuoti: Dana (Gizem Emre) cerca di dimostrare il proprio valore sul campo, ma finisce solo per irritare tutti. Durante l’anali del mezzo viene ritrovato un dispositivo in grado di accedere a qualsiasi tipo di sistema. Mentre Dana viene avvicinata da uno dei criminali, la squadra risale fino a Nahit (Sascha Pederiva) come responsabile dell’assalto.

Dana decide poi di fare di testa sua e viene prelevata dai criminali, che hanno in ostaggio anche Finn (Lion Wasczyk). Riesce però a mettersi in contatto con Semir, che si precipita sul posto per salvare entrambi. Fin tuttavia si becca una pallottola nello stomaco non appena Dana consegna il dispositivo. Grazie all’arresto di uno dei criminali, la squadra trova anche i suoi complici. Semir è costretto a salvare la figlia da un’esplosione su un tetto e una possibile caduta. Nina (Philippine Pachl) consegna un documento scottante ad Andrea (Carina Wiese), prima che qualcuno cerchi di ucciderla. Anche se Andrea cerca di salvare l’amica, la donna perde la vita nell’inseguimento in auto successivo, a causa dell’esplosione del mezzo. Anche il documento viene perso fra le fiamme, ma la squadra riesce a trovare il nome di Fiona grazie agli ultimi sms della vittima. La donna però è già stata uccisa. Intanto, Andrea decide di sottoporsi a una seduta di ipnosi per ricordare i nomi presenti sulla lista. Semir invece scopre che tutte le potenziali vittime si sono sottoposte a interventi estetici a basso costo. Seguendo gli indizi dell’ipnosi, Andrea si Adelina (Nadine Menz) e si imbatte nel suo killer. L’uomo la prende in ostaggio all’arrivo di Semir e Paul (Daniel Roesner). Più tardi, Adelina confessa a Paul di aver assistito alla morte di una paziente durante un intervento clandestino fatto dal dottor Wagner (Oliver Franck). Quest’ultimo uccide invece l’assassino non appena si ritrova con la pistola puntata contro. Nella colluttazione, spara però anche al padre e poi prende Andrea in ostaggio. Questa volta la donna gli ruba la pistola e aiuta Semir nell’arresto del medico.

ANTICIPAZIONI SQUADRA SPECIALE COBRA 11 DEL 5 AGOSTO 2020

EPISODIO 15, “I GUARDIANI DI ENGONIA” – Semir e Paul indagano su una misteriosa sparizione. Una donna è stata rapita mentre si trovava ad un evento di gioco di ruolo in un castello. Ogni partecipante indossava un costume per un’avventura nella fantascienza: sarà difficile individuare i colpevoli.

EPISODIO 16, “SENSO DI COLPA” – Kamal fa ritorno a Colonia con una donna africana, un’attivista del posto che viene rapita una volta che l’aereo atterra in aeroporto. La squadra inizia ad analizzare le sue attività in Africa e scopre che stava puntano i fari sulla corruzione del governo di Kandu.

