Squadra speciale Cobra 11, anticipazioni puntata 10 agosto/ Un caso di droga per Vicky e Semir

Squadra speciale Cobra 11: anticipazioni puntata 10 agosto

Giovedì 10 agosto, in prima serata, Raidue trasmette una nuova puntata di “Squadra speciale Cobra 11“. Quello in onda oggi è il secondo appuntamento con la ventisettesima stagione della serie action tedesca più venduta all’estero. La serie poliziesca, infatti, è trasmessa in Germania dal 1993 e in Italia dal 1999. Protagonisti di Squadra speciale Cobra 11 sono Vicky e Semir che, in ogni episodio, si ritrovano a vivere emozioni forti e ad affrontare situazioni di grave pericolo soprattutto in strada.

In ogni episodio, vengono raccontati nuovi casi sui quali si ritrovano ad indagare Vicky e Semir ritrovandosi, spesso, coinvolti in situazioni che, spesso, mettono in pericolo la loro stessa vita. Nel corso del secondo appuntamento della ventisettesima stagione della serie, i due si ritroveranno ad affrontare un nuovo, difficile caso da risolvere.

Squadra speciale Cobra 11: la trama della puntata del 10 agosto

Questa sera, Raidue trasmette l’episodio della ventisettesima stagione di “Squadra speciale Cobra 11” dal titolo “La legge della strada“. Al centro dell’episodio c’è l’indagine di Vicky e Semir sulla banda di trafficanti di droga che sta devastando un condominio di Colonia a causa del continuo spaccio. I due poliziotti, grazie ad un’indagine accurata, riescono a rintracciare i criminali. Proprio in quel momento, però, un motociclista prende di mira la banda e, nel frattempo, dopo un rocambolesco inseguimento, il fratello del boss Milos Savic, finisce in coma.

Allo stesso tempo, i condomini in cui si spaccia, decidono di farsi giustizia da soli non credendo più nell’intervento delle forze dell’ordine. Quando lo zio di Abbie tenta di uccidere il capo degli spacciatori e il fratello ricoverato in ospedale, Semir si trova costretto a sparargli. La situazione così degenera fino all’incidente che coinvolge Max Tauber e Dana, che sta per partorire.

Come vedere in diretta streaming Squadra speciale Cobra 11

Come per tutti i programmi Rai, anche gli episodi di “Squadra speciale Cobra 11” possono essere visti sia in diretta televisiva su Raidue che in diretta streaming grazie al sito o all’applicazione Raiplay disponibile per tutti i dispositivi mobili e che permette di rivedere anche gli episodi già trasmessi in tv.

