Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 17 agosto: Semir salverà Vicky?

Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni ultimi episodi oggi, 17 agosto

Gran finale di Squadra Speciale Cobra 11 oggi, 17 agosto, su Rai2. La serie tv tedesca è andata avanti per tutto il periodo estivo come sempre, e questa sera farà lo stesso con un episodio xxl dal titolo La squadra in cui Vicky sarà al centro di tutto per via dei suoi problemi di salute. cosa succederà e cosa vedremo in questo finale? Le anticipazioni rivelano che Vicky finirà in clinica per un urgente trapianto di rene e le cose si complicano quando viene a galla l’amara verità: l’unico donatore compatibile è Marc. L’uomo è impegnato in una missione segreta sotto copertura ma viene travolto dal rapido precipitare degli eventi e questo non fa altro che tenerlo lontano da quello che sta succedendo a Vicky e non solo. Dall’altro lato c’è Semir che si ritrova al centro di un’indagine da parte della BKA e tutto per via di quello che è successo con Maix.

Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio oggi 16 agosto: l'omicidio di Khomsiri

Semir inizia la sua corsa contro il tempo: salverà Vicky?

Prende il via da qui il maxi episodio di Squadra Speciale Cobra 11 che torna con il finale di stagione e la paura che per Marc non ci sia più niente da fare. L’agente non ha perso la vita nell’attentato in cui è rimasto coinvolto ma adesso è nelle mani di Allawi che lo tiene in ostaggio. Usando lui prova a ricattare Bausch per spingerlo a non interessarsi più ai suoi loschi affari. Sulla scena dell’incidente e poi proprio dritta dritta nelle mani di Allawi finisce anche Vicky che prima corre in soccorso di Marc e poi finisce lei stessa nei guai. Dall’altro lato, proprio negli ultimi minuti di questo finale, Semir inizia la sua corsa contro il tempo con la speranza di salvare Vicky con l’aiuto di Max, come finirà adesso?

LEGGI ANCHE:

NCSI New Orleans 6/ Anticipazioni episodio oggi 16 agosto: Ted Bradley è razzista?Delitti in Paradiso 10/ Anticipazioni episodio oggi 15 agosto: chi ha ucciso Marsden?

© RIPRODUZIONE RISERVATA