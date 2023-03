Squadre Amici 22 serale: quali sono?/ Professori e concorrenti: parla la De Filippi

Amici 22 di Maria De Filippi, arriva lo spoiler TV della sfida a squadre del serale

In vista del serale di Amici 22 di Maria De Filippi, i concorrenti del talent si dividono nella formazione di 3 squadre. Ossia gli assetti preposti per la sfida a squadre prevista nella competizione che attende i talenti, a partire dalla prima puntata del serale di Amici 22, in onda il 18 marzo 2023. E a lanciare lo spoiler sulla formazione delle 3 squadre di Amici, tra loro competitor del serale con in palio il montepremi in moneta ed altri riconoscimenti, é la produttrice e conduttrice TV Maria De Filippi.

In occasione del rinnovato daytime di Amici 22, datato 13 marzo 2023, la regina di ascolti TV di casa Mediaset dell’atteso serale, quindi, spoilera che “dopo l’assegnazione ai promossi talenti concorrenti dei 15 banchi disponibili per il serale, la produzione stabilisce la disposizione a coppie in ogni squadra, composta da due professori, che si portano dietro i rispetti allievi seguiti al talent show”. Di relativamente alle dinamiche venutesi a creare nel pre-serale tra insegnanti e allievi, la produzione stabilisce che l’insegnante Lorella Cuccarini in coppia con Emanuel Lo formi la prima squadra con gli allievi cantanti della prima NDG, Angelina Mango e Cricca e gli allievi ballerini del secondo insegnante Megan Ria, Samuele Segreto e Maddalena Svevi.

Le altre squadre promosse al serale di Amici 22 di Maria De Filippi

La seconda squadra vede l’insegnante di canto Rudy Zerbi in coppia con la maestra di ballo Alessandra Celentano fare squadra con gli allievi cantanti del primo Piccolo G e Aaron Cenere e gli allievi ballerini della seconda Ramon Agnelli, Alessio Cavaliere, Gianmarco Petrelli e Isobel Fetiye Kinnear. La terza squadra vede, invece, l’insegnante di canto Arisa fare squadra con l’insegnante di canto Raimondo Todaro con gli allievi cantanti della prima Federica Andreani e Wax e l’allievo ballerino superstite del secondo Mattia Zenzola.

