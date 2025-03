Il serale di Amici 24 parte ufficialmente sabato 22 marzo 2025 su Canale 5, in prima serata, e anche quest’anno vedrà tre squadre sfidarsi al centro dello studio. L’annuncio delle formazioni ufficiali è arrivato subito dopo l’ultima puntata del pomeridiano, che portato a termine la selezione dei concorrenti per il serale. Senza grandi sorprese, le squadre del serale sono: Zerbi e Celentano, Cuccarini ed Emanuel Lo, e Anna Pettinelli con Deborah Lettieri.

Deborah Lettieri straccia il guanto di sfida di Celentano per Francesca ad Amici 24/ "È uno scherzo? Assurdo"

Se due team sono ormai ben noti al pubblico, quello di Anna e Deborah è la novità di quest’anno e potrebbe regalare al pubblico grandi sorprese. D’altronde, si tratta di due donne molto decise e senza peli sulla lingua, pronte a far valere il loro pensiero senza aver paura della polemiche. Il che ci anticipa che non mancheranno scontri nel corso del serale, soprattutto quando le due sfideranno il loro ‘acerrimi rivali’: Zerbi (per Anna) e Celentano (per Deborah).

Amici 24, Zerbi contro TrigNO prima del Serale: "Stonato, ne prende una su dieci..."/ La replica da applausi

Come sono composte le squadre del serale di Amici 24: tutti i concorrenti

Ma come sono composte le squadre del serale di Amici 24? La squadra Zerbi-Celentano è la più corposa, avendo ben sette concorrenti in gara: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Vybes per il canto; Daniele, Alessia e Chiara per il ballo. Un team sicuramente molto forte, che potrebbe avere al suo interno sia il vincitore della categoria canto che ballo. Nulla però è ancora detto, perché la squadra Pettinelli-Lettieri potrebbe sorprendere tutti. È così composta: Nicolò e Trigno per il canto; Dandy, Francesca e Raffaella per il ballo. Infine, la squadra dei Cucca-Lo è, secondo molto utenti del web, la più debole al momento, soprattutto per il reparto del canto. È così composta: Luk3 e Senza Cri per il canto, Francesco e Asia per il ballo. Il nuovo arrivato Francesco è, sicuramente, il punto più forte, al momento, della squadra. Non resta che vedere i tre team in azione.