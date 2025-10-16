Come sono composte le squadre di X Factor 2025 e chi sono i concorrenti ai Live: ecco le scelte di Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Gabbani
Squadre X Factor 2025, le scelte dei coach
Una puntata ricca di colpi di scena ha emozionato il pubblico di X Factor 2025. La squadra di Jake La Furia è composta da Amanda Bottini, Alessandro Tomasi e Delia Buglisi. Paola Iezzi sceglie invece la bravissima Mayu, già X Pass della Iezzi, poi Francesca Scandurra e Vincenzo Viscardi.
Toccherà ora a Francesco Gabbani e Achille Lauro completare le loro squadre di X Factor 2025, con i Live sempre più vicini e le emozioni sempre più al cardiopalma quando mancano pochi passi alla resa dei conti nel talent di Sky. (Agg. di Vincenzo Pennisi)
X Factor, l’ultima selezione prima dei Live
X Factor 2025 si appresta alla sua ultima selezione prima dei Live. Questa sera, 16 ottobre, i quattro giudici faranno le loro scelte definitive, formando le squadre che si sfideranno ai Live di X Factor 2025. Ogni squadra sarà, come sempre, composta da tre concorrenti, per un totale di 12 artisti in gara, capitanati da Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani. Quattro dei concorrenti che hanno superato i Bootcamp hanno però ottenuto l’X Pass, il che significa l’accesso diretto alle Last Call con il giudice che ha usato il bonus in questione.
Francesco Gabbani ha voluto nella sua squadra Piercesare Fagioli; Paola Iezzi è rimasta colpita dalla cantante italo-giapponese di 25 anni, Mayu Lucisano. Achille Lauro ha invece deciso di usare il suo X Pass per i Copper Jitters, una band composta da giovani tra i 23 e i 27 anni. Jake La Furia lo ha invece utilizzato per aggiudicarsi nel team la siciliana Delia. Attenzione però: ottenere l’X Pass è sì un attestato di stima importante, ma non vuol dire aver avuto l’accesso diretto ai Live. I quattro ‘scelti’ dovranno comunque giocarsela durante i Last Call.
Come sono composte le squadre di X Factor 2025? Le possibili scelte dei quattro coach per i Live
Ma come potrebbero essere composte le squadre di X Factor 2025? È probabile che tutti e quattro i giudici confermino i loro X Pass anche per i Live; ciò significa che sono 2 per squadra i posti disponibili. Il 16enne Tommaso Vulpio potrebbe aggiudicarsi un posto nella squadra di Achille Lauro, mentre Vincenzo Viscardi potrebbe essere la scommessa di Jake La Furia, che tanto è rimasto colpito da lui nelle precedenti performance. Attenzione anche al 26enne Diego Colombo, cantautore che potrebbe piacere molto a Gabbani. Invece la 25enne di Vimercate Layana Oriot potrebbe ottenere un posto nella squadra di Paola Iezzi, qualora riuscisse a riconfermare il suo talento durante le Last Call.