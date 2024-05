Squalifica Joost Klein dall’Eurovision 2024, Olanda contro l’esclusione/ “Ecco cos’è successo davvero”

Eurovision 2024, Olanda dura contro la squalifica di Joost Klein: “Non c’è stato nessun contatto con la donna”

Non si placano le polemiche dopo la squalifica di Joost Klein dalla finale dell’Eurovision 2024. Il giovane cantante rappresentante dell’Olanda è stato espulso ufficialmente dalla gara alcune ore fa per ‘comportamenti inappropriati tenuti durante la realizzazione del nostro evento’ parlando poi più genericamente di incidente avvenuto con una donna della troupe. Adesso però a prendere la parola sono i rappresentanti della televisione olandese e danno una versione dei fatti molto diversa che se vera farebbe presupporre che la sanzione sia assolutamente spropositata.

L’emittente AVROTROS, il broadcast dei Paesi Bassi ha diramato una nota tramite i social: “È accaduto un incidente dopo la performance di giovedì. Contro gli accordi chiaramente presi, Joost è stato filmato appena sceso dal palco mentre doveva raggiungere in fretta la green room. In quel momento Joost ha ripetutamente dichiarato che non voleva essere ripreso. Ciò non è stato rispettato. Questo ha portato ad un movimento minaccioso di Joost verso la telecamera. Joost non è venuto a contatto con l’operatrice della telecamera.”

Squalificato Joost Klein dalla finale dell’Eurovision 2024: l’Olanda non ci sta e svela un’altra versione

Secondo la nota diffusa dall’emittente AVROTROS si sarebbe trattato davvero di un incidente e per questo la squalifica di Joost Klein dalla finale dell’Eurovision 2024 sarebbe esagerata. Nel comunicato si legge inoltre che si è cercati di giungere ad una decisione meno drastica senza riuscirvi: “Questo incidente è stato riportato, preso in carico ed investigato dall’Ebu e dalla polizia. Ieri e oggi ci siamo consultati a lungo con l’EBU, proponendo diverse soluzioni. Tuttavia l’Ebu ha deciso ugualmente di squalificare Joost Klein. Riteniamo che la misura estremamente pesante e sproporzionata.”

Ed infine l’amarezza di tutti gli olandesi e non solo fan dell’artista: “Siamo per il corretto comportamento, non ci deve essere nessun fraintendimento a riguardo, ma dal nostro punto di vista, un’ordine di esclusione non è proporzionale con questo incidente. Siamo estremamente delusi e tristi per i milioni di fan che erano così entusiasti per stasera. Quello che Joost ha portato nei Paesi Bassi e in Europa non sarebbe dovuto finire così”.













