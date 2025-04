Squalificati e indisponibili, i giocatori che rimarranno in tribuna

Il weekend pasquale accoglierà come suo solito il campionato di Serie A per la sua trentatreesima giornata, tante sono le partite interessanti anche a diversi livelli di classifica come Bologna-Inter o Milan-Atalanta per la metà alta del tabellone o anche Empoli-Venezia, Lecce-Como per la lotta salvezza. Come di consueto non tutti i giocatori saranno a disposizione dei loro tecnici ma lungo è l’elenco degli squalificati e indisponibili per le 20 squadre che si scontreranno nel prossimo turno, ecco quindi chi non potrà scendere in campo per problemi fisici o di cartellini.

Pochi sono i giocatori che nella scorsa giornata hanno ricevuto un cartellino rosso o hanno raggiunto il numero di ammonizioni che porta alla squalifica per diffida, tra questi sicuramente il più importante è Gustav Isaksen che dovrà saltare la partita con il Genoa e che sarà sostituito probabilmente da Loum Tchaouna. Gli altri sono poi Alessandro Deiola del Cagliari che salterà la partita con la Fiorentina, Saul Coco del Torino che non sarà in campo contro l’Udinese, e Daniel Fila, l’eroe dell’ultima giornata per i veneti, che sarà in tribuna nella partita salvezza in casa dell’Empoli.

Squalificati e indisponibili, l’infermeria delle big del campionato

Nell’elenco degli squalificati e indisponibili passiamo ora agli infortuni partendo dalle big del campionato, per l’Atalanta l’ultima partita ha definito la fine della stagione per Sead Kolasinac a cui si unisce lo stop per Charles De Ketelaere, oltre a tutti gli altri già noti da mesi, il Bologna avrà difficoltà in difesa dove Juan Miranda è in dubbio mentre Davide Calabria e Nicolò Casale saranno sicuramente fermi fino a fine mese. Per l’Inter a Denzel Dumfries e Piotr Zielinski si è aggiunto Marcus Thuram ai box dopo la partita di Champions probabilmente più per precauzione che per un effettivo infortunio.

La Juventus invece dovrà valutare le condizioni di Kenan Yildiz mentre Teun Koopmeiners è sicuro di rimanere in panchina per un problema muscolare, al Milan nessun nuovo stop mentre la Lazio dopo l’uscita dall’Europa League dovrebbe tenere fermo Nuno Tavares che ha lamentato un fastidio a livello muscolare e non dovrebbe essere rischiato. Per il Napoli problemi in difesa dove sia Alessandro Buongiorno che Juan Jesus sono ai box e ad affiancare Amir Rrahmani sarà quindi Rafa Marin, anche per i giallorossi della Roma nessuna limitazione per infortuni se non quello già noto di Paulo Dybala.