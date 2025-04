Squalifiche Serie A, gli stop della prossima giornata

La trentesima giornata di Serie A si è conclusa e nella giornata di oggi sono arrivate le decisioni da parte del Giudice Sportivo per gli stop di giocatori e allenatori che in queste ultime partite hanno ricevuto un cartellino rosso o che hanno raggiunto il numero massimo di cartellini gialli e che quindi dovranno saltare la prossima partita di campionato. Simone Inzaghi squalificato per una giornata oltre ad aver subito una multa di 5.000 euro per il cartellino rosso ricevuto negli ultimi minuti della partita con l’Udinese per essere entrato in campo andando contro il regolamento che vuole i tecnici limitati alla loro area davanti alle panchine.

Oltre al tecnico nerazzurro anche il suo avversario diretto per lo scudetto Antonio Conte sarà assente nella prossima gara di Serie A contro il Bologna per aver preso un cartellino giallo nella sfida contro il Milan in seguito a proteste ripetute, l’allenatore era diffidato e la sanzione ricevuta gli impedirà di andare in panchina al Dall’Ara. Tra i giocatori squalificati invece Jacopo Fazzini riceve una giornata in seguito all’espulsione rimediata contro il Como per un grave fallo di gioco, Barella, Guendouzi, Gyasi, Jimenez e Saelemaekers invece salteranno la prossima partita in quanto da diffidati hanno ricevuto un cartellino giallo.

Serie A, Inzaghi squalificato: le altre diffide e le multe per Milan e Juventus

Simone Inzaghi squalificato per una giornata ma quando tornerà alla guida dei nerazzurri dovrà stare attento visto che nella dinamica dell’espulsione ha ricevuto due cartellini gialli, il primo dei quali conta anche per il conteggio delle diffide, il tecnico è quindi arrivato a nove e con il prossimo riceverà l’ennesimo stop di una giornata. Ad essere sanzionati con una multa però sono stati anche Milan e Juventus che dovranno pagare 10.000 euro i primi per aver ritardato ingiustificatamente l’inizio della partita sia nel primo che nel secondo tempo, mentre i bianconeri perché alcuni tifosi hanno indirizzato un laser contro l’arbitro e alcuni giocatori avversari.

Numerosi invece sono i giocatori che in questa giornata hanno raggiunto il numero di ammonizioni che portano al rischio di diffida, tra questi Sergi Roberto ammonito per proteste, Liam Henderson, Kristjan Asllani, Morten Frendrup, Jay Idzes, Valentino Lazaro, Kephren Thuram e Timothy Weah per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e Roberto Piccoli per comportamento non regolamentare in campo. Squalificati poi per una giornata anche Sergio Marcon membro dello staff dell’Udinese per aver protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro e Carmine Russo, dirigente del Monza, per aver criticato in modo irrispettoso l’arbitro.