Squalo vicino alla riva a Villasimius/ Video, panico fra i bagnanti: “Andate via!”

Paura lungo la costa sud della Sardegna, precisamente a Villasimius, località perla dell’isola dell’Italia, per l’avvistamento di uno squalo non troppo distante dalla riva. Come da numerose testimonianze delle scorse ore, i bagnanti sono usciti di corsa dall’acqua, spaventati alla vista della famosa quanto temuta pinna del pesce. Ad avvisare turisti e locali è stato il bagnino della spiaggia, che accortosi di quanto stesse accadendo ha intimato i presenti ad uscire dall’acqua: «Andate via». Ovviamente molti si erano già lanciati a gambe filate verso gli ombrelloni, e la prima cosa che hanno fatto dopo essersi ripresi dalla paura, è stata quella di prendere lo smartphone e riprendere completamente la scena.

«Sarà stato lungo almeno 1.80-2 metri», ha spiegato ancora il bagnino, come si legge sul sito de Il Messaggero, che poi ha aggiunto: «Molti bambini erano curiosi, altri terrorizzati». Ovviamente non capita praticamente mai di vedere uno squalo nuotare nelle acque di Villasimius, e se a molto ha generato paura, ad altri ha invece provocato stupore e curiosità, alla vista appunto di un pesce con cui si spera di non avere mai un contatto ravvicinato.

SQUALO VICINO ALLA RIVA A VILLASIMIUS, IL COMMENTO DELLA BIOLOGA MARINA

La scena è stata ripresa di preciso a Costa Rei, nel comune di Muravera, zona sud orientale della Sardegna, e la biologa marina Lista Stanzini, commentando la notizia, ha spiegato che probabilmente si tratta di una verdesca, una specie molto comune anche nelle acque dell’Italia.

Sul perchè invece lo squalo si sia avvicinato così tanto alla riva l’esperta ha spiegato: «Le ragioni sono due, la prima sicuramente è quella che con i social si diffonde velocemente la notizia. Poi, in estate, è più facile che ci sia tanta gente in spiaggia e che quindi vengano visti piuttosto che in altri periodi, in cui magari resterebbero inosservati. C’è inoltre un’altra ragione: ovvero la quantità di cibo, che sotto costa è maggiore».

