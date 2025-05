Finalmente il 27 giugno uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix la terza stagione di Squid Game, che segnerà la conclusione di una delle serie tv più popolari degli ultimi anni. È uscito il teaser trailer ufficiale dell’ultima stagione dove il pubblico ha avuto modo di vedere alcune anticipazioni sulla trama che si troveranno di fronte tra poco più di un mese.

La prossima stagione della popolare stagione tv riprenderà le fila della scorsa quindi si ritroverà Gi-hun (Giocatore 456) impegnato con le altre prove di un gioco mortale che ha già sconfitto una volta in passato. Peccato che avrà a che fare con i tormenti per la perdita del suo amico e alleato più caro (Jung-bae, giocatore 390) e soprattutto proverà una rabbia senza pari verso il misterioso Front Man, che si è infiltrato nel gioco con il numero 001, come fece il vecchio in passato.

Squid Game, 3^ stagione: colpi di scena in arrivo

Come si può vedere nel teaser trailer di Squid Game (terza stagione) le guardie in rosa stanno trasportando una scatola nera come quelle utilizzate come bare per i giocatori che vengono eliminati dal gioco, e i partecipanti la aprono impauriti e spaventati ritrovandosi di fronte Gi-hun. Ovviamente non può essere morto se no la serie finirebbe. Infatti il protagonista si risveglia.

Si può vedere anche un nuovo misterioso gioco che ha a che fare con una macchina di chewing gum che distribuisce palline blu e rosse, che simboleggiano i destini dei vari partecipanti al gioco mortale. Torneranno vari volti noti di Squid Game per il gran finale e c’è anche un colpo di scena perché sul finire del video si può ascoltare l’eco del pianto di un bambino: chi sarà? Un flashback, forse? Senza dubbio il finale lascerà il pubblico con la bocca aperta.

