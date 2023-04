Sri Lanka: scimmie in vendita per ridurre debito pubblico/ “La Cina ne vuole 100mila”

Lo Sri Lanka, che da tempo si trova nel bel mezzo di una pesante crisi economica, ha trovato un modo rivoluzionario per cercare di ridurre il peso del debito pubblico. Come racconta Italia Oggi, infatti, il governo guidato da Dinesh Gunawardena starebbe pensando di vendere alcuni esemplari di scimmia (più precisamente il macaco toque, detto anche macaco dal berretto) al governo cinese, interessato soprattutto dalla possibilità di importare gli animali protetti all’interno dei suoi zoo. L’idea dello Sri Lanka sarebbe quella di vendere circa 100mila esemplari solamente alla Cina, ma non si può escludere che altri paesi si affacceranno in questo singolare business.

Sri Lanka e le (problematiche) scimmie

Insomma, se lo Sri Lanka riuscisse effettivamente a vendere le sue scimmie, probabilmente non otterrebbe un grandissimo effetto sull’economia reale. Tuttavia, la Cina detiene circa un quinto del debito pubblico dell’isola, ed in cambio dei macachi sarebbero disposti ad attuare una riduzione tramite un apposito programma di salvataggio predisposto con l’aiuto anche del Fondo Monetario Internazionale. La vendita, inoltre, sarebbe ancora sottoposta a revisione, per comprendere l’effettiva attuabilità.

Il problema principale dietro alla vendita delle scimmie da parte dello Sri Lanka, infatti, sarebbe la loro classificazione nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (ovvero l’Iucn). Secondo l’unione si tratta di una specie a rischio estinzione e, pertanto, soggetta a tutele quali il divieto di venderle ed esportarle. Nell’isola, però, si tratta di un animale endemico, considerato infestante e parassitario, perché distrugge i raccolti dei villaggi rurali, al pari di cinghiali e pavoni, e sono state rimosse dall’elenco degli animali protetti. Per lo Sri Lanka si tratta di una vera e propria opportunità, che gli permetterebbe di non sopprimere gli animali (la cui caccia attualmente non è vietata) con costosi programmi per il controllo della popolazione, finora rivelatisi tutti fallimentari.

