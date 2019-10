SS. Simone e Giuda Apostoli/ Il 28 ottobre si celebrano due uomini di fede

Conosciamo con certezza davvero poche cose di SS. Simone e Giuda Apostoli che la Chiesa celebra il 28 ottobre. Il nome Simone è l’undicesimo nell’elenco degli Apostoli, e tutto ciò che sappiamo di lui è che era originario di Cana e gli fu dato il soprannome di “zelota” ovvero “geloso”. Giuda, con il nome Taddeo, è l’apostolo che durante l’Ultima Cena chiese a Gesù che si manifestasse al mondo intero e non solo agli apostoli (Giovanni 14,22). La liturgia romana, a differenza di quella orientale, commemora lo questi due apostoli nello stesso giorno. Al tempo di Gesù Cristo c’erano molti gruppi politico-religiosi che si differenziavano per piccole sfumature e uno di questi era quello degli Zeloti, da cui il soprannome con cui è conosciuto Simone che propagandava con grande fervore. Simone era molto zelante verso la religione ebraica e incitava a liberarsi del giogo del dominio straniero, a favore dell’affermazione delle leggi e le usanze di Israele. Sembra che fosse molto appassionato, e il suo carattere irascibile si infuocava con chi lo contrastava. Si dice che un giorno il Maestro gli parlò, e Simone abbandonò tutto e lo seguì incondizionatamente. Da allora, verrà chiamato Simone Zelota per distinguerlo da Simon Pietro, tuttavia, è l’apostolo di cui si hanno i dati meno affidabili. Di sicuro c’è che dal momento dell’incontro con Gesù intraprese un cammino di umiltà, e fu presente con gli altri Apostoli a tutti i grandi eventi della fede, come il giorno della Pentecoste, e come loro, predicò il Vangelo di Gesù. La tradizione racconta che si recò in diversi paesi del Medioriente, in particolare in Mesopotamia e Persia, dove morì martire.

SS. Simone e Giuda Apostoli, la vita dei due Beati

Oggi si festeggiano SS. Simone e Giuda Apostoli. Del primo sappiamo sappiamo solo qualcosa in più. Si sa, ed esempio che era un parente stretto di Gesù, figlio di un fratello di San Giuseppe ed è spesso chiamato semplicemente “Taddeo” per distinguerlo da Giuda l’Iscariota. Thaddeus significa “il coraggioso” ed è un nome di origine armena, etnia a cui apparteneva probabilmente la madre, ed è considerato “primo Catholicos” dagli armeni. Come parente del Maestro e suo coetaneo , lo conobbe a fondo e probabilmente ne condivise i giochi d’infanzia. Nel cuore di Giuda, il fuoco apostolico si accese prima di essere inviato dal Maestro a predicare la parola di Dio, e prima che il potere dello Spirito Santo scendesse su di lui nel giorno di Pentecoste. È certo che Giuda fu tra gli Apostoli più ferventi, convinto della necessità e dell’importanza di estendere la missione del Maestro a tutti i luoghi della terra. Conosciamo il cuore ecumenico di Giuda attraverso le Lettere canoniche, in cui scrive contro eretici, indovini e maghi. San Giuda si presenta umilmente nella sua Lettera definendosi “un servo di Gesù Cristo” senza mai sottolineare i legami di sangue che lo uniscono al Maestro. La tradizione unisce il destino di Giuda a quello di Simone nel martirio in Persia, notizia riportata da San Girolamo e altri autori dell’antichità.

Simone lo Zelota è considerato protettore dei taglialegna, dei boscaioli e dei pescatori e viene raffigurato spesso con una barca, mentre San Giuda è considerato protettore dei casi disperati. La sua iconografia è abbastanza varia ma di solito viene raffigurato con un bastone o con un’ alabarda, strumenti con cui i due santi vennero martirizzati. Le spoglie di San Simone e San Giuda vennero deposte a Roma, nella Basilica di San Pietro e riposano nella Cappella laterale “della Penitenza”. Tuttavia parte delle reliquie dei due Santi furono oggetto di una contesa tra la Chiesa di Venezia e la Diocesi di Lanciano. Nel 1439 infatti, un sacerdote originario della diocesi abruzzese trafugò il cranio e un braccio di San Giuda e un femore di San Simone conservati nella Chiesa di San Simone di Venezia e le trasferì a Lanciano, nella Chiesa dei Padri Eremitani di San’Agostino. Nello stesso anno fu istituita la Confraternita dei Santi Apostoli Simone e Giuda e Maria Santissima della Consolazione. La città di Lanciano non pensò mai di restituire le reliquie a Venezia, nonostante le reiterate richieste, diplomatiche o bellicose, concretizzate persino in due galeoni da combattimento. L’Università di Lanciano si spinse fino a chiedere e ottenere l’aiuto di del Re di Napoli, e alla fine Venezia dovette desistere.

A Lanciano le reliquie sono tutt’ora conservate nella Chiesa di Sant’Agostino e i devoti dei due Santi martiri prendono parte, con la statua di San Giovanni, al tradizionale “Incontro dei Santi” che fa parte dei riti della Settimana Santa. Lanciano, in provincia di Chieti, è una città dalle origini epiche, pare infatti sia stata fondata da Solima, che insieme ad Enea scampò all’eccidio di Troia ed approdò sulle coste italiche. È conosciuta anche come “la città del miracolo eucaristico” poichè dal VIII sec. si tramanda che nel corso di una messa celebrata da un prete dubbioso, al momento dell’eucarestia, ostia e vino si trasformarono in sangue e carne. Le reliquie di questo prodigioso miracolo sono conservate nella Chiesa di San Francesco. Oltre ai due apostoli, il 28 ottobre la Chiesa celebra anche San Rodrigo Aguilar, San Vincenzo Sabina e Cristeta e Beato Gallo francescano.



