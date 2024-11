Ssaulabi sono tra i finalisti di Tu si que vales 2024, il programma campione d’ascolti che vede i concorrenti con un talento nel canto, ballo o altro puntare alla vittoria finale. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro. Durante la puntata finale sul palcoscenico saliranno tutti i concorrenti finalisti di questa edizione che hanno superato il voto unanime della giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. Non solo, i finalisti hanno dovuto convincere anche il pubblico in studio rappresentato da Sabrina Ferilli con il 100% dei voti favorevoli.

Tra questi ci sono i Ssaulabi, una squadra di esibizione di taekwondo della Jeonju University che ha partecipato anche a “Britain’s Got Talent” conquistando le semifinali. Il gruppo è stato presentato così sui social: “Ssaulabi dal Giappone STUPISCE i giudici di Britain’s Got Talent con le loro abilità nelle arti marziali!” conquistando tutti, visto che il video ha infranto le 41.000 visualizzazioni e 1.014 Mi piace.

Ssaulabi, chi sono? Da Britain’s Got Talent alla finale di Tu si Que Vales 2024

Il gruppo di di taekwondo a livello universitario è arrivato in finale a Tu Si Que Vales 2024 ed è pronto a giocarsi la vittoria con gli altri finalisti. Si tratta di un importantissimo traguardo per la squadra di esibizione di taekwondo della Jeonju University che pochi mesi fa ha brillato sul palcoscenico di Britain’s Got Talent. “È stata Iuna grande opportunità per presentare l’eccellenza e il valore del taekwondo come esibizione in tutto il mondo, ma ci dispiace che ci sia stato un errore materiale da parte della squadra di Got Talent”, le parole del professore su Facebook.

Non solo, Ssaulabi è diventato il primo team di dimostrazione di taekwondo a livello universitario a vincere un golden buzzer e ad avanzare alle semifinali nello show globale. Il team di dimostrazione di World Taekwondo (WT) ha ottenuto il golden buzzer per la sua esibizione in “America’s Got Talent” della NBC nel giugno 2021.