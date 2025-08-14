L’ex tronista racconta il peggioramento della sua patologia e annuncia nuovi controlli: i fan preoccupati per le sue condizioni.

E’ stata uno dei volti noti di Uomini e Donne, un simbolo della formula classica, che a distanza di anni torna a far parlare di sé. Teresa Cilia è stata spesso al centro del gossip, ma dietro il suo sorriso che il pubblico ha imparato a conoscere sul piccolo schermo, si nasconde una battaglia personale dolorosa, che la protagonista ha deciso di condividere apertamente con i propri fan.

Già nota per la sua schiettezza — Teresa ha pubblicato un lungo sfogo, raccontando di essere alle prese con un problema di salute che le condiziona pesantemente la quotidianità. Nonostante in passato abbia già affrontato interventi medici e numerosi tentativi terapeutici, la situazione sembra essere peggiorata con il passare del tempo.

Un messaggio che ha colpito e preoccupato profondamente i suoi sostenitori, i quali da anni seguono non solo le sue vicissitudini come personaggio pubblico (ha da poco vinto una causa che la vedeva in veste di accusata da parte di Raffaella Mennoia per una diatriba social risalente a 6 anni fa), ma anche quelle personali.

Il lungo calvario con il dolore

Teresa Cilia convive con una patologia persistente e debilitante. L’ex tronista siciliana ha raccontato di soffrire da anni di forti emicranie, un disturbo che l’ha spinta a sottoporsi a un intervento chirurgico nella speranza di trovare sollievo.

Purtroppo, come lei stessa ha ammesso, i risultati sono stati deludenti. Non solo i mal di testa non sono scomparsi, ma in alcuni periodi sembrano addirittura intensificarsi. Un peggioramento che, secondo il suo racconto, potrebbe essere legato anche all’uso frequente di farmaci antidolorifici, una scelta quasi obbligata per riuscire a portare avanti le attività quotidiane senza crollare.

“Non appena scrivo mal di testa, ovviamente per chi le soffre, siete tutti incuriositi, no, io ho fatto un intervento del forame ovale pervio tanti anni fa pensando di poter risolvere questo problema, ma di fatto non l’ho risolto, se non addirittura è anche peggiorato…” Scrive la donna.

Il punto più doloroso della sua confessione è la sensazione di essere intrappolata in un ciclo senza fine: cure preventive che sembrano funzionare solo temporaneamente, per poi vedere il problema tornare “come un boomerang”. Una frustrazione che la spinge oggi a valutare nuove opzioni terapeutiche e a rivolgersi a centri specializzati in città come Roma o Milano, dove spera di ricevere indicazioni più mirate.

“Adesso rifarò un controllo, magari questa volta andrò su Roma o Milano in un centro cefalee e vediamo che terapia mi possono proporre oltre a tutte quelle che già ho fatto…Vediamo se posso un attimino risolvere il problema, anche se ormai se ne parlerà a ottobre, perché tra ferie e quant’altro in questo momento non è il momento ideale…” Il coraggio di condividere la propria fragilità è stato accolto con grande affetto dai follower, che le hanno inviato centinaia di messaggi di vicinanza e incoraggiamento.