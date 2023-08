Stabilimenti balneari, il 31% è irregolare/ Abusi e carenza d’igiene: l’operazione dei Nas

Le attività ispettive dei Nas sugli stabilimenti balneari fuori norma segnala una situazione impietosa. Tra abusi e carenze d’igiene, il 31 per cento è risultato irregolare. Le autorità hanno esaminato la situazione in 838 strutture e relative aree di preparazione somministrazione degli alimenti, rivelando 257 irregolari e contestando 415 sanzioni penali ed amministrative per oltre 290 mila euro.

Come riportato da Quotidiano Sanità, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 11 titolari di attività e sono stati disposti 20 provvedimenti di chiusura nei confronti di aree ricettive e di preparazione dei pasti operanti all’interno dei plessi balneari a causa di gravi criticità strutturali ed igieniche. Valore economico stimato in oltre quattro milioni di euro.

Operazione Nas negli stabilimenti balneari, il 31% è risultato irregolare

Entrando nel dettaglio delle operazioni dei Nas, a Raggio Calabria è stato individuato uno stabilimento balneare adibito abusivamente nelle ore serali a luogo di ritrovo ed intrattenimento, come una sorta di discoteca all’aperta. Tra le violazioni più diffuse riscontrate dagli agenti, carenze igieniche degli ambienti, come spogliatoi, servizi igienici e locali di preparazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento e di manutenzione. E ancora, violazioni della normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione ai rischi di utilizzo delle strutture da parte degli utenti.

Per quanto concerne i punti di ristoro interni alle strutture, le autorità hanno sequestrato più di 2 tonnellate di alimenti irregolari. Tra le altre operazioni portate a termine dai Nas, la chiusura di tre ristoranti annessi a rispettivi stabilimenti balneari tra Livorno e Lucca, il sequestro di 90 litri di olio di oliva e 5 kg di carni avicole in cattivo stato in uno stabilimento balneare di Catania e, ancora, il sequestro di 250 kg di prodotti alimentari (carnei, ittici e preparati di gastronomia) risultati privi di indicazione utile alla rintracciabilità a Napoli.











