Stacca a morsi il pene del marito, temeva tradimento/ Niente ses*o e catetere a vita

Una donna furiosa ha staccato a morsi il pene del proprio marito, dopo che lo stesso aveva deciso di passare la notte fuori casa. Una vicenda decisamente scioccante riportata in questi giorni dai principali tabloid inglesi, a cominciare dal Sun, e che racconta la storia del signor Bashir Mukaire, 45enne padre di ben nove bambini, che al rientro da una nottata presso il distretto di Bugweri, nella zona est dell’Uganda, è stato aggredito dalla moglie, la 38enne Asifa Nakagolo.

Questa, dopo aver inveito a parole con il marito, è passata ai fatti ed ha così deciso di mordere il pene del suo compagno, forse convinta che lo stesso la tradisse. Secondo quanto riferito dai media d’oltre Manica, la vittima dell’aggressione è giunto in ospedale in condizioni disperate, mentre per il suo pene non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbe “morto” prima che i medici chirurghi potessero riattaccarlo: è passato troppo tempo dall’intervento dei medici all’aggressione.

STACCA A MORSI PENE DEL MARITO: “ERO USCITO PER STARE VICINO ALLA MIA SECONDA MOGLIE…”

Stando a quanto specificato da Mr. Suna, il dottore che ha curato il povero Mukaire, il paziente sarà costretto ad urinare attraverso un catetere per il resto della sua vita, ed inoltre, non potrà più fare sesso. La donna, invece, è sfuggita subito dopo l’aggressione e la polizia sta provando a rintracciarla. Bashir, successivamente interrogato dal World Net, ha giustificato la sua uscita notturna dicendo: “La mia seconda moglie è incinta quindi mi sono fermato a dormire da lei e sono tornato a Nakagolo la mattina seguente. Dopo avermi visto – ha proseguito nel suo racconto, riferendosi all’attuale moglie – mi ha rosicchiato i genitali”, accusandolo di tradimento. La vicina di casa della vittima, Namuwaya Sophia, ha spiegato che senza cure appropriate l’uomo sarebbe morto dissanguato. Una vicenda decisamente choc.

