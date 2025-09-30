Approvata la cessione di San Siro a Inter e Milan che procederanno con l'abbattimento e la costruzione di un nuovo impianto

Approvata la cessione di San Siro ad Inter e Milan

Dopo quasi 12 ore di assemblea il consiglio comunale ha approvato la decisione di concludere la cessione di San Siro a Inter e Milan su cui già qualche settimana fa il sindaco Giuseppe Sala si era espresso favorevolmente dopo l’offerta di 197 milioni che le due società avevano presentato. La decisione è arrivata grazie a 24 voti favorevoli che sono bastati per la decisione dei rappresentanti di Forza Italia di lasciare l’aula, abbassando così il quorum e rendendo inefficaci i 20 voti a sfavore, l’impianto rimarrà in funzione fino alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che ospiterà per poi iniziare il processo di abbattimento.

Probabili formazioni Inter Slavia Praga/ Quote: Chivu fa turnover (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

Al termine del consiglio comunale si è esposta la vice sindaca Anna Scavuzzo che si è detta soddisfatta, anche a nome del sindaco Sala, per essere riusciti a trovare una soluzione per l’area di San Siro per cui c’era molta insicurezza per il futuro, ha poi dichiarato di aver messo le basi per una nuova pagina della città. Ha lanciato poi la palla alle due società che ora dovranno rendere onore agli accordi presi e regalare a Milano oltre che alle due squadre un nuovo impianto che possa essere al livello di quello attuale oltre che prendere in mano la questione amministrativa da cui fino ad oggi si sono tirati fuori.

Probabili formazioni Atalanta Bruges/ Quote: assenze per Juric (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

Il progetto per il nuovo San Siro

L’obiettivo come detto è quello di abbattere lo Stadio Giuseppe Meazza e costruirne uno nuovo, in linea con quelli moderni e che al suo interno ospiti centri commerciali, ristoranti e hotel in modo tale da massimizzare i potenziali incassi della struttura mantenendo però un numero di posti superiore alla media degli stadi di proprietà in giro per il mondo, con 71.500 posti. Il nuovo San Siro dovrebbe essere spostato nella zona degli attuali parcheggi e il suo completamento dovrebbe essere concluso prima degli Europei che l’Italia ospiterà nel 2032 e in cui Milano dovrà essere la città più importante.

Video Vicenza Pro Vercelli (2-0)/ Gol e highlights: Stuckler mette il sigillo, biancorossi al primo posto

Nei prossimi 40 giorni dovrà essere concluso il passaggio di proprietà di San Siro a Inter e Milan, visto che il 10 novembre scatterà il vincolo per l’interesse culturale sul secondo anello, il progetto per il nuovo impianto è già stato affidato agli studi Manica e Foster+Panters che seguiranno tre parole guida. accessibilità, sostenibilità e innovazione. Il progetto non è ancora stato mostrato al pubblico ma grazie ad una nota è stato comunicato che verrà costruito solamente su due anelli, inclinati in modo tale da garantire una perfetta visibilità in ogni punto della struttura.