Il Governo ha approvato lo stanziamento da 120 milioni di euro per gli alloggi (“staff house”) destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo

Lo aveva annunciato più volte nei mesi scorsi. Adesso il ministro del Turismo Daniela Santanchè può dire che il risultato è stato raggiunto. Il Consiglio dei ministri di ieri, infatti, ha approvato lo stanziamento da 120 milioni di euro complessivi da lei proposto – 44 per l’anno corrente, 38 per il 2026 e altri 38 per il 2027 – per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di alloggi (“staff house”) destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione cibo e bevande (bar e ristoranti).

La proposta normativa – fortemente innovativa in Europa – mira a contrastare l’emergenza abitativa e a garantire il benessere dei lavoratori del settore turistico, generando ricadute positive a livello sociale, economico e occupazionale. Obiettivo è attirare giovani qualificati in questo settore sempre più in crescita che soffre pesantemente della mancanza di risorse umane. L’intervento è un primo tassello nel quadro del più ampio Piano Casa in itinere da parte del Governo per far fronte alla emergenza lavorativa dei giovani lavoratori.

"L'efficacia di questa misura, senza precedenti nella storia, risiede nella sua doppia valenza: da un lato, vogliamo offrire, a condizioni agevolate, soluzioni che migliorino il tenore di vita e di lavoro dei tanti lavoratori che operano nel comparto; dall'altro, puntiamo a fornire un supporto concreto agli imprenditori del settore – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Così facendo, andiamo a generare una maggiore attrattività per la forza lavoro, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, e stimolare una ulteriore crescita strategica del settore attraverso una maggiore capacità competitiva delle imprese e una maggiore attrattività dell'offerta".

Il ministro del Turismo adotterà un decreto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma.

Unanimi le reazioni, tutte positive, del settore. Federturismo Confindustria ha espresso “profonda soddisfazione per l’approvazione delle nuove misure a sostegno del comparto turistico, contenute nel decreto-legge approvato dal Governo. Le disposizioni prevedono significativi stanziamenti per investimenti in sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e miglioramento degli alloggi destinati ai lavoratori del settore, oltre a contributi sui canoni di locazione in funzione imprenditoriale. Si tratta di un risultato importante per il rilancio della filiera turistica, ottenuto anche grazie al costante dialogo istituzionale”.

“Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio e in particolare il ministro del Turismo Daniela Santanchè – ha dichiarato la Presidente Marina Lalli – per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti delle imprese del turismo. Questo provvedimento conferma la volontà del Governo di accompagnare concretamente la ripresa del settore, ascoltando le esigenze reali delle aziende. Un segnale importante che ci incoraggia a proseguire nella collaborazione istituzionale per una politica turistica sempre più efficace e inclusiva”.

Federturismo conferma la propria disponibilità a lavorare, in sinergia con il ministero del Turismo, all’attuazione delle misure, affinché le risorse stanziate siano utilizzate in modo efficiente e tempestivo a beneficio delle imprese e dei territori.

