La finale della staffetta 4×100 mista donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà in programma alle ore 4.15 italiane di oggi, domenica 1 agosto 2021, come ultima finale assoluta in campo femminile per il nuoto in questi Giochi e penultima precedendo solo la medesima staffetta in campo maschile. Tradizione ormai ampiamente consolidata, la staffetta 4×100 mista donne chiude il programma femminile delle grandi rassegne del nuoto e sarà così anche alle Olimpiadi Tokyo 2020: ricordiamo che si tratta di una gara in cui ogni nazione schiera quattro nuotatrici, ognuna delle quali nuota in uno stile differente. La staffetta 4×100 mista donne vedrà in finale anche l’Italia, che sarà in corsia 6 avendo ottenuto il quarto miglior tempo delle batterie in 3’55”79. Onestamente per il podio servirebbe un’impresa, anche perché già in batteria abbiamo schierato sostanzialmente il migliore quartetto dunque abbiamo meno margine di miglioramento rispetto ad altre staffette. Avremmo bisogno di una Margherita Panziera rinata a dorso (potrà succedere?), a rana vedremo chi ci sarà tra Arianna Castiglioni e Martina Carraro ma il livello dovrebbe essere simile (in teoria Carraro per un solo centesimo di differenza), ecco poi Elena Di Liddo a farfalla e infine naturalmente Federica Pellegrini a stile libero, ultimo atto della carriera olimpica della Divina: sarà una chiusura all’altezza con la staffetta 4×100 mista donne?

STAFFETTA 4X100 MISTA DONNE FINALE: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale della staffetta 4×100 mista donne di nuoto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

STAFFETTA 4X100 MISTA DONNE FINALE: RISULTATI E CONTESTO

Descriviamo dunque più nel dettaglio la finale della staffetta 4×100 mista donne di nuoto con l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020. Una grande variabile di tutte le staffette è la composizione dei vari quartetti tra batterie e finale. Il Canada ad esempio ha fatto benissimo in 3’55”17 e sarà in corsia 4, tuttavia sarà “circondato” da Australia e Stati Uniti, rispettivamente in corsia 3 e in corsia 5, che dovrebbero alzare il loro livello rispetto al primo turno e potrebbero di conseguenza lottare fra loro per la medaglia d’oro. Per completare il quadro della finale della staffetta 4×100 mista donne, ricordiamo che in corsia 1 ci sarà la Russia (sotto l’acronimo ROC come sempre in queste Olimpiadi Tokyo 2020), in corsia 2 la Svezia e poi dall’altra parte della piscina del Tokyo Aquatics Centre Giappone e Cina in corsia 7 e 8. Per l’Italia ci sono discrete ambizioni: è il commiato di Federica Pellegrini, speriamo possa essere una staffetta 4×100 mista donne da ricordare.

