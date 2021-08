La finale della staffetta 4×100 mista uomini alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà l’ultimo atto del nuoto in questi Giochi, in programma alle ore 4.36 italiane di oggi, domenica 1 agosto 2021. Si tratta di un grande classico, perché da tradizione la staffetta 4×100 mista uomini chiude il programma delle grandi rassegne del nuoto e sarà così anche alle Olimpiadi Tokyo 2020: ricordiamo che si tratta di una gara in cui ogni nazione schiera quattro uomini, ognuno dei quali nuota in uno stile differente. Fin qui è tutto chiaro, quello che stupisce nella staffetta 4×100 mista è che in corsia 4 ci sarà l’Italia, che ha dunque ambizioni senza precedenti nella storia nella gara che premia la completezza di un movimento in tutti gli stili. A dorso in apertura schieriamo Thomas Ceccon che è stato quarto nei 100 individuali; a rana ecco il bronzo dei 100, cioè naturalmente Nicolò Martinenghi; a farfalla schieriamo Federico Burdisso, bronzo sui 200, che sui 100 è meno forte ma sicuramente può difendersi molto bene, infine ecco Alessandro Miressi a stile libero, finalista della gara individuale e già protagonista dello storico argento della 4×100 sl. L’Italia scriverà la storia anche con la staffetta 4×100 mista uomini?

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL OLIMPIADI TOKYO 2020/ Lotta ma chiude quarto

STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI FINALE: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale della staffetta 4×100 mista uomini di nuoto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Staffetta 4x100 mista donne finale Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live, risultato

STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI FINALE: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque attesissima la finale della staffetta 4×100 mista uomini di nuoto per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020. Abbiamo detto che siamo in corsia 4 grazie al miglior tempo assoluto delle batterie in 3’30”02, quasi un secondo e mezzo migliore rispetto alla Gran Bretagna che è stata la vincitrice dell’altra batteria con il secondo miglior tempo. Italia dunque eccellente, anche se una precisazione è doverosa: non tutti hanno schierato il loro migliore quartetto già in batteria, in particolare gli Stati Uniti che sono stati gli unici a prendersi il lusso di schierare un quartetto che dovrebbe essere completamente diverso da quello della finale. Un azzardo che gli Usa rischiavano di pagare a caro prezzo, perché si sono qualificati appena con il settimo tempo a 2”27 dall’Italia, ma nella finale della staffetta 4×100 mista uomini il discorso dovrebbe essere ben diverso. Gli azzurri sono però perfettamente in linea per salire almeno sul podio, poi si vedrà…

LEGGI ANCHE:

Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: fioretto a squadre maschile

© RIPRODUZIONE RISERVATA